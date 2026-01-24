El Col·legi Oficial d'Agents Comercials de Barcelona celebra sus 100 años de historia

El Col·legi Oficial d'Agents Comercials de Barcelona celebra sus 100 años en 2026. - COACB

BARCELONA, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Col·legi Oficial d'Agents Comercials de Barcelona (COACB) conmemora este 2026 sus 100 años de historia "al servicio del tejido empresarial y comercial de Catalunya".

"Su creación, por Real Decreto en enero de 1926, marcó un punto de inflexión: dignificó la profesión, ordenó su ejercicio y reforzó su papel en el tejido económico", ha expresado el colegio en un comunicado este sábado.

Ha explicado que nació en un contexto histórico vinculado a dos instituciones "fundamentales en el desarrollo económico e industrial del país": Foment del Treball, donde se ubicó la primera sede del colegio, y Fira de Barcelona, donde el COACB fue actor protagonista en su creación en el año 1933.

Entre las personalidades públicas reconocidas que trabajaron en actividades comerciales vinculadas al colegio destacan el político, diplomático y presidente del Comité Olímpico Internacional entre el 1980 y 2001, Juan Antonio Samaranch, y el presidente de la Generalitat (en el exilio 1954 - 1977) hasta el 1980, Josep Tarradellas.

Actualmente, cuenta con más de 4.000 colegiados y "es un referente en formación, asesoramiento profesional y creación de nuevas oportunidades de negocio".

PROGRAMA DE CELEBRACIÓN

Para el presidente del COACB, Ricard Penas, "celebrar cien años de historia es un motivo de orgullo colectivo, pero también una oportunidad para mirar hacia el futuro y reafirmar el papel del agente comercial en un mercado marcado por la digitalización, la inteligencia artificial y los nuevos hábitos de consumo".

En el marco del centenario, el colegio ha organizado un programa de acciones y actos institucionales, que se desarrollarán a lo largo del año, cuyo acto central será la entrega de Premis COACB, prevista para el mes de Mayo - Junio, donde se homenajeará la contribución histórica de los agentes comerciales y su papel estratégico.

EL COACB

El COACB es una corporación de derecho público que agrupa agentes comerciales colegiados, la mayoría autónomos, y sus funciones principales son "proteger y representar la profesión comercial, adecuar la profesión a las necesidades de la sociedad ofreciendo servicios de apoyo, formación, asesoramiento y defensa de los intereses profesionales".

En este proceso, el colegio ha impulsado formación continua, con una Titulación Oficial, la actualización profesional y la modernización de los servicios para sus colegiados.