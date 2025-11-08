El Col·legi de Periodistes aprueba un nuevo código deontológico ante los retos actuales del sector

BARCELONA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Col·legi de Periodistes ha aprobado este sábado la reforma del Codi Deontològic del periodismo catalán, una actualización que adapta los principios éticos de la profesión a los nuevos retos sociales y tecnológicos, informa el Col·legi en un comunicado.

El nuevo código ha obtenido el apoyo del 95,9% de los colegiados participantes, en el marco del VII Congrés de Periodistes de Catalunya, celebrado los días 7 y 8 de noviembre, que ha reunido a más de 800 profesionales acreditados.

El nuevo texto incluye mejoras en el articulado y nuevos anexos que abordan cuestiones como el tratamiento del suicidio, la crisis climática, la manipulación de imágenes, la inteligencia artificial, el tratamiento de la diversidad y los conflictos bélicos y la prevención del plagio.

Los anexos responden a la necesidad de adaptar los principios deontológicos a los nuevos contextos informativos y "fortalecer la responsabilidad social del periodismo ante la desinformación, el discurso de odio y el impacto de la tecnología".

Para el Col·legi, la actualización del Codi Deontològic, vigente desde hace más de 30 años, "consolida el compromiso de la profesión con la veracidad, transparencia y pluralidad".

El decano del Col·legi de Periodistes de Catalunya, Joan Maria Morros, ha dicho que con esta reforma, el Col·legi "reafirma su compromiso con un periodismo honesto, riguroso y al servicio de la ciudadanía".

"El mundo cambia, y nuestro marco ético debe responder a los nuevos retos de la profesión", ha declarado.