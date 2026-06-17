Collserola (Barcelona) acoge un piloto de IA para la prevención de incendios forestales

Imagen del parque de Collserola (Barcelona). - MWCAPITAL

BARCELONA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Parque Natural de la Sierra de Collserola (Barcelona) acogerá durante la temporada de verano un sistema piloto para evaluar el uso de tecnologías de inteligencia artificial (IA) en la prevención y gestión de incendios forestales.

El proyecto ha sido impulsado por Mobile World Capital Barcelona (MWCapital), en colaboración con el consorcio del parque y el Área Metropolitana de Barcelona (AMB), en el marco de los MWCapital Awards, y en los que fue galardonado con el Barcelona Horizon Award a proyectos tecnológicos para el desarrollo sostenible, informa la entidad este miércoles en un comunicado.

En concreto, el piloto se desarrollará del 10 de junio al 30 de agosto, con el objetivo de probar la tecnología en condiciones reales de operación, y que utilizará el parque de Collserola como entorno de validación.

La tecnología combina IA, videovigilancia y análisis de datos en tiempo real para monitorizar el territorio y detectar posibles indicios de incendio en fases iniciales: a partir de imágenes captadas por cámaras y sensores, el sistema identifica patrones compatibles con humo o fuego y activa un proceso automático de verificación para agilizar el aviso a las autoridades.

Para ello, se han instalado cámaras en lugares estratégicos del parque, y los resultados servirán también para medir el tiempo de detección, el tiempo de verificación y de alerta, la precisión de las detecciones o la reducción de falsos positivos.