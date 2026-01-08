Colocada la primera piedra del BlueTechPort, que costará 60 millones e innovará en economía azul

Acto de colocación de la primera piedra del BlueTechPort. - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Puerto de Barcelona y el World Trade Center de Barcelona (WTCB) han colocado este jueves la primera piedra del futuro BlueTechPort, que contará con una inversión aproximada de 60 millones de euros y que aspira a convertirse en un gran 'hub' de innovación referente en Europa.

Han asistido al acto el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque; el presidente del Puerto de Barcelona, José Alberto Carbonell; el presidente de Puertos del Estado, Gustavo Santana, y el director general del WTCB, Carles Anglada.

La nueva instalación, que opera desde finales de 2023 en una sede provisional en el Pier 01 (Palau de Mar), se ubicará definitivamente en los antiguos tinglados del muelle de Sant Bertran, donde en 2028 contará con 25.000 m2 para industrias vinculadas a la economía azul y trabajarán 2.500 profesionales.

COLLBONI

Collboni ha hecho hincapié en que este proyecto se alinea con la "revolución azul" que se quiere impulsar en la ciudad de Barcelona y garantizar el derecho a quedarse en la capital catalana.

"El derecho a quedarse en Barcelona quiere decir vivienda asequible y una economía que garantice a la gente trabajar en Barcelona, con sectores que favorezcan puestos de trabajo bien pagados y sostenidos en el tiempo", ha destacado.

El alcalde de Barcelona ha avanzado que próximamente habrá "buenas noticias" sobre el futuro Parc de Tecnologia Marítima de Barcelona y sobre otro proyecto en la playa del Somorrostro junto con el CSIC.

PANEQUE

La consellera Paneque ha puesto en valor la red de innovación de la economía azul en Catalunya, que a su parecer "ha alcanzado cotas de excelencia" en comparación con el entorno internacional del territorio, gracias en parte a las decenas de grupos de investigación que forman parte de ella.

"En momentos de repliegue por parte de muchos gobiernos, no podemos tener un desarrollo egoísta, sino un beneficio para el conjunto del país", ha manifestado.

CARBONELL

Del lado del Puerto, Carbonell ha asegurado que el BlueTechPort representa "un ecosistema ideal para probar innovaciones y generar un impacto en el sector logístico y de la economía azul".

"Sumaremos sinergias con otros actores punteros en el mundo de la innovación que han elegido al Puerto como sede y que ya están plenamente operativos", ha agregado.

De hecho, ya hay 22 empresas que forman parte del BlueTechPort, y algunas de ellas ya prueban sus prototipos y experimentan en los 50 metros lineales en el muelle Barcelona Nord que se ha habilitado para este proyecto.

SANTANA y ANGLADA

En su intervención, Santana ha resaltado que el proyecto encarna la "visión compartida" de la Autoritat Portuària de Barcelona con Puertos del Estado y que está alineada con los nuevos tiempos, en sus palabras.

Por su parte, Anglada ha apuntado que las nuevas instalaciones supondrán un importante ahorro energético y de agua, reaprovechando aguas grises y pluviales, y ha remarcado su optimismo hacia la iniciativa.

"No sé si seremos la 'Champions' de los 'hubs' de innovación, pero queremos ser importantes", ha resuelto.