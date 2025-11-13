Colonial SFL gana 294 millones hasta septiembre, un 88% más

El presidente de Colonial SFL, Juan José Brugera, y el consejero delegado, Pere Viñolas. - EUROPA PRESS

BARCELONA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Colonial SFL cerró los tres primeros trimestres del año con un beneficio neto de 294 millones de euros hasta septiembre, un 88% más que en el mismo periodo del año pasado, informa en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este jueves.

La socimi cerró el periodo con un resultado neto recurrente --sin tener en cuenta la apreciación de los activos anunciada en junio-- de 156 millones, un 6% más.

Los ingresos por rentas alcanzaron los 296 millones, un 5% en términos comparables y "entre los más altos del sector en Europa".

(HABRÁ AMPLIACIÓN)