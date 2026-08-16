6 comarcas de Girona, en alerta por tiempo violento este domingo por la tarde

Imagen del aviso - @METEOCAT

GIRONA 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emitido este domingo por la tarde un aviso por tiempo violento en 6 comarcas de la provincia de Girona, vigente desde las 15.35 horas hasta las 17.35 horas.

En el Gironès y el Pla de l'Estany (Girona), el aviso es de peligro muy alto, ha informado el Meteocat en una publicación en 'X' recogida por Europa Press.

En el Alt Empordà, el Baix Empordà, la Selva y la Garrotxa, el aviso es de peligro alto.

Se prevé posibilidad de granizo de más de 2 centímetros de diámetro, rachas de viento de más de 90 kilómetros por hora, ráfagas descendentes y tornados.

El Meteocat prevé una ligera bajada de las temperaturas y de la sensación de bochorno.