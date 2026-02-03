Una combinación terapéutica mejora resultados en un tipo de cáncer de mama, según un estudio

El oncólogo Xavier González Farré - IOR-PANGAEA ONCOLOGY

BARCELONA, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una combinación terapéutica de tres tratamientos que incluye 'palbociclib', un fármaco que se administra por vía oral y que frena el ciclo celular, alarga una media de 15 meses el tiempo que las pacientes viven sin que progrese su cáncer de mama hormonal positivo y HER2 positivo (HR+/HER2+) metastásico frente a la combinación de dos tratamientos utilizada hasta ahora para estos casos.

El ensayo clínico internacional de fase III Patina, que publica la revista 'The New England Journal of Medicine', apunta que la nueva triple combinación terapéutica, consistente en el hormonoterapia, anticuerpos monoclonales antiHER2 y 'palbociclib', se convierte en "el nuevo estándar de tratamiento en primera línea en estos casos", ha informado IOR-Pangaea Oncology en un comunicado.

El estudio ha contado con la participación de 518 pacientes de 122 centros de 18 países y en Europa ha sido coordinado por el grupo de investigación en cáncer Solti y por el oncólogo médico Xavier González Farré, jefe del IOR-Pangaea Oncology en el Hospital General de Catalunya.

González Farré ha explicado que 'palbociclib' es uno de los tratamientos que ha demostrado aumentar más el tiempo en que una paciente tiene la enfermedad controlada a expensas de una menor toxicidad, y ha dicho que hay casos de pacientes que "llevan hasta seis y siete años en tratamiento sin que la enfermedad progrese".

518 PACIENTES

En este estudio, los 518 pacientes con cáncer de mama RH+/HER2+ metastásico debían haber recibido antes un tratamiento de quimioterapia de inducción y tener la enfermedad estabilizada o en respuesta.

Un total de 257 pacientes recibieron el tratamiento de mantenimiento, hasta ahora estándar, que incluye los anticuerpos monoclonales 'trastuzumab +/- pertuzumab' y terapia endocrina, y otros 261 pacientes recibieron el mismo tratamiento de mantenimiento estándar al que se añadió 'palbociclib'.

El estudio ha demostrado que las pacientes con tumores de mama HR+/HER+ avanzado que reciben un tratamiento de mantenimiento con 'palbociclib' permanecen una media de 44,3 meses sin que la enfermedad avance frente a la media de 29,1 meses de las pacientes en tratamiento de mantenimiento sin 'palbociclib'.

Ante estos datos, los autores concluyen que "la adición de 'palbociclib' a las terapias antiHER2 y endocrina debe ser el nuevo estándar de tratamiento para las pacientes diagnosticadas con cáncer de mama HR+ y HER2+ avanzado".