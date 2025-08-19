Un convoy con 50 expertos en defensa forestal de Catalunya ayudará a apagar incendios en España

LLEIDA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un convoy con 50 voluntarios de Agrupacions de Defensa Forestal (ADF), de Agents Rurals y del Grup Especial de Prevenció d'Incendis Forestals (Gepif) saldrá a las 10.30 horas de este martes desde Torrefarrera (Lleida) para ayudar a apagar los incendios en España.

El dispositivo se ha organizado para combatir la ola de incendios en distintos puntos de la geografía española y para reforzar las tareas de prevención y vigilancia de las zonas forestales de alto riesgo, informa el Secretariat de Federacions i ADF de Catalunya (Sfadf) en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.

Los expertos en defensa forestal e incendios, coordinados por 4 miembros de Agents Rurals, viajarán con 3 camiones de agua, 8 'pick-ups' con kit de extinción, 3 vehículos de personal y 1 furgoneta logística, en una operación que durará, por ahora, hasta este sábado, afirman fuentes del Sfadf a Europa Press.