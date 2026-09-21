La ComerÇiada se celebrará por primera vez en toda Catalunya y participarán 1.500 establecimientos

Archivo - Imagen de un comercio - Fabián Acidres - Europa Press - Archivo

BARCELONA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La cuarta edición de La ComerÇiada se celebrará por primera vez en toda Catalunya y reunirá del 5 al 12 de octubre a 40 asociaciones de comerciantes y a 1.500 establecimientos en 32 pueblos y ciudades.

La iniciativa, nacida en las comarcas de Girona en 2023, cuenta este año con el doble de asociaciones que el año pasado y el número de establecimientos participantes se ha incrementado un 150% respecto a la primera edición, han informado este lunes la Cámara de Girona en un comunicado, tras presentar la iniciativa en el Espai Cràter de Olot (Girona), ciudad anfitriona de esta edición.

Cada asociación preparará actividades, dinamizaciones, promociones, propuestas especiales y sorteos adaptados a su municipio y decorará su establecimiento con elementos distintivos de la campaña, han detallado, con la voluntad de "multiplicar el abasto sin borrar la identidad de cada sitio".

La iniciativa agrupa a cámaras de comercio, patronales, organizaciones territoriales y asociaciones y tendrá lugar en las 4 capitales de provincia catalanas y en localidades como Terrassa (Barcelona), Blanes (Girona) y Calafell (Tarragona).

"La ComerÇiada se ha convertido en la fiesta del comercio local de Catalunya. Es una campaña que busca remover conciencias y reivindicar el papel central del comercio en la vida de nuestros pueblos y ciudades", ha afirmado el responsable de comercio de la junta de la patronal gerundense FOEG, Albert Gómez, organización que impulsó la primera edición del evento.