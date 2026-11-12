Comerciantes y restauradores de Barcelona creen que el dispositivo policial no fue suficiente

Escaparate de una tienda vandalizado en el centro de Barcelona - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 12 (EUROPA PRESS)

El director general del Gremi de Restauració de Barcelona, Roger Pallarols, y el presidente de Barcelona Oberta, Gabriel Jené, han afirmado que el dispositivo policial de los Mossos d'Esquadra y de la Guardia Urbana no fue suficiente para prevenir los disturbios y saqueos en los comercios del centro de la ciudad durante la huelga de este miércoles.

Así lo han dicho en declaraciones a los medios este jueves para valorar las consecuencias en sus establecimientos asociados y en las que no han cuantificado los daños, pero Jené sí que ha asegurado que unas 10 tiendas no han podido abrir porque están reparando sus escaparates y 2 han sufrido robos.

"Una vez más el centro de la ciudad ha sido golpeado por actos vandálicos por grupos antisistema que provocaron una situación caótica y contra el mobiliario urbano. Nos llama la atención que teníamos la previsión de que esto podría suceder y no hubo una previsión más represiva ante estos hechos", ha apuntado.

Por su parte, Pallarols ha asegurado que la violencia se produjo durante todo el día, no solo al final de la manifestación, y ha lamentado que se están acostumbrando a que las últimas convocatorias "den una imagen negativa y de altercados enquistados" en Barcelona.

"Esto no se puede volver a repetir. Llevamos desde septiembre 50 días instalados en la anormalidad y esto pone en peligro la campaña de Navidad que está a punto de comenzar", ha añadido.

PIQUETES INFORMATIVOS

Pallarols ha recalcado que el derecho a huelga tiene que ser el mismo que el derecho a trabajar, pero ha criticado el papel que desarrollaron los piquetes informativos durante toda la jornada.

"Los llamados piquetes informativos se dedicaron a intimidar a la gente que quería trabajar e impidieron que mucha gente hiciera lo que consideraba mejor. Tenemos que hacer una reflexión legislativa del papel de los piquetes que muchas veces coartan los derechos de los otros", ha sostenido.

En esta línea, ha afirmado que los cuerpos de seguridad se mostraron "pasivos" con algunos de estos piquetes y ha pedido explicaciones a la consellera de Interior, Núria Parlon, por estos hechos.

ACAMPADA PLAZA CATALUNYA

Finalmente, ambos representantes han pedido desalojar cuanto antes la acampada por la vivienda instalada en plaza Catalunya para recuperar la "normalidad" en este espacio de la ciudad.

Pallarols ha subrayado que "ya debería estar desalojada hace tiempo porque está secuestrada y no se podrán poner las luces de Navidad" a causa de ella.

Y Jené ha llamado a "recuperar la normalidad" en la plaza Catalunya porque es un espacio de todos y que las protestas por la huelga han sido el punto final a su andadura.