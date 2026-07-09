Comertia descarta que el nuevo arancel de la UE a paquetes pequeños tenga impacto

Archivo - Interior del Mercado de l'Estrella en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La mayoría de comercios adheridos a Comertia ha descartado que el nuevo arancel de la Unión Europea (UE) a paquetes de pequeñas dimensiones tenga impacto y que "las grandes plataformas podrán seguir haciendo competencia desleal", ha dicho la entidad en un comunicado este jueves.

El nuevo arancel se activó el pasado 1 de julio y grava con tres euros todos los paquetes que llegan a Europa que tengan un valor inferior a 150 euros.

El presidente de Comertia, Ignasi Pietx, ha subrayado la necesidad de que las grandes plataformas estén sujetas a la misma regulación que las empresas locales: "Lo que pedimos es tan básico como competir en igualdad de condiciones con empresas como Amazon, Temu o Shein".

Por otro lado, la entidad ha explicado que las ventas de sus socios crecieron un 6,7% interanual en julio, "uno de los mejores resultados de todo el año".

El indicador de Comertia anticipa una recuperación de las ventas en el conjunto del sector retail, y la organización ha detallado que los sectores que más crecieron fueron el menaje del hogar (+13,2%), la alimentación básica (+9,9%) y el ocio y cultura (+8,9%).