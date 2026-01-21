Comertia pide "compensaciones económicas" para empresas ante la suspensión del servicio de Rodalies

Archivo - El presidente de Comertia, Ignasi Pietx. - COMERTIA - Archivo

BARCELONA 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Comertia, Ignasi Pietx, ha lamentado el accidente ferroviario en Gelida (Barcelona) de este martes y ha reclamado "compensaciones económicas" para las empresas afectadas por la suspensión del servicio de Rodalies y el corte de la AP-7, informa la asociación en un comunicado este miércoles.

Pietx ha argumentado que hay empresarios que "han tenido un problema para abrir sus tiendas, trabajadores que no han llegado a sus puestos de trabajo y clientes que no llegan al sitio de compra", y ha alertado de que no todos los empleados pueden hacer teletrabajo cuando están de cara al público, en sus palabras.

Desde Cometia han puesto de manifiesto que la situación de Rodalies "es totalmente insostenible desde hace muchos años, ya que sufre un déficit crónico de inversiones", por lo que ha instado a cumplir y ejecutar lo antes posible los presupuestos en infraestructuras en Catalunya.

Basándose en cifras del Ministerio de Hacienda, sostienen que "solo se ha ejecutado una tercera parte de las inversiones ferroviarias previstas para Catalunya durante la última década".

"Tanto los empresarios como los trabajadores y los ciudadanos en general pagan las consecuencias del déficit crónico de inversiones en infraestructuras sin recibir nunca ningún tipo de compensación a cambio", ha concluido Pietx.