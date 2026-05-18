Comienza la manifestación docente en Barcelona para reclamar mejoras laborales y salariales

Docentes con paraguas al inicio de la marcha. - LORENA SOPÊNA - EUROPA PRESS

BARCELONA 18 May. (EUROPA PRESS) -

La manifestación docente de este lunes en Barcelona ha comenzado en torno a las 12.35 horas desde Jardinets de Gràcia con intención de llegar a la Conselleria de Educación y FP de la Generalitat, en la Via Augusta, para seguir exigiendo mejores condiciones educativas.

Convocados por Ustec·Stes, Aspepc·Sps, CGT Ensenyament y La Intersindical, en el quinto día de huelga educativa, territorializada, este lunes es en el Consorci d'Educació de Barcelona y el Barcelonès.

Han gritado lemas como 'Escucha Niubó queremos un sueldo mejor' y 'Niubó escucha esto es una revuelta' y una pancarta principal con la frase 'Ya basta, mejoras laborales ya'.