Comienza la manifestación principal por el Día de la Mujer en Barcelona

Manifestación principal por el Día Internacional de las Mujeres en Barcelona - KIKE RINCON / EUROPA PRESS

BARCELONA 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

La manifestación principal del Día Internacional de las Mujeres en Barcelona, convocada por Assemblea 8M, ha comenzado este domingo unos minutos después de las 11.30 horas.

Miles de personas se han congregado en Jardinets de Gràcia y han comenzado a bajar hasta la plaza Catalunya por Passeig de Gràcia, y la protesta continuará por la Ronda Sant Pere hasta Arc de Triomf, donde finalizará con la lectura del manifiesto.

Este año la protesta se ha centrado en dar respuesta al "embate reaccionario a nivel global" que va contra los derechos políticos, sociales y laborales de las mujeres, bajo el lema 'Ante el imperialismo colonial y fascista: lucha transfeminista'.