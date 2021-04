Comín defiende incorporar un "estado mayor" al CxRep si no sustituye la presidencia de Puigdemont

Archivo - El vicepresidente del Consell per la República y eurodiputado de Junts, Toni Comín, en una imagen de archivo. - Benoit Doppagne - Europa Press - Archivo

Pregunta a ERC: "¿Cuál es el plan B si la mesa de diálogo fracasa?"

BARCELONA, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente del Consell per la República (CxRep), Toni Comín, ha defendido reformular este órgano incorporando un "estado mayor", formado por ERC, Junts, CUP, ANC y Òmnium Cultural, pero ha dejado claro que no debe sustituir las funciones de dirección del expresidente catalán Carles Puigdemont en la entidad ni debe obligarle a dejar la presidencia.

"Hay que ver cómo encajamos este órgano con los ya existentes --el Govern del CxRep y la Asamblea de Representantes--. Esto no significa sustituir, en ningún caso, el Govern del CxRep", que preside Puigdemont, ha recalcado en una entrevista de Europa Press.

El papel del Consell en esta legislatura ha sido uno de los escollos en las negociaciones de investidura: Junts quiere que sea el espacio que coordine la estrategia independentista mientras que los republicanos apostaban por que esta coordinación se haga fuera de este órgano porque lo ven partidista, pero se abrieron a crear un 'estado mayor', parecido al que diseñó el 1-O, integrado en el CxRep y que se encargue de dirigir la estrategia del proceso soberanista, aunque lo condiciona a que la entidad se reformule.

El CxRep ya emitió un comunicado en el que anunció que comenzaría a abordar su reformulación con ERC, Junts, la CUP, ANC y Òmnium, y ahora Comín ha apostado por que esta reforma pase por incluir el 'estado mayor' dentro del Consell como un órgano más a parte del Govern del CxRep --que dirige la entidad y preside Puigdemont-- y la Asamblea de Representantes --integrada por diputados independentistas--.

"Creo que todo el mundo entiende por qué es bueno que el 'estado mayor' esté dentro del CxRep, es muy difícil que haya un 'estado mayor' si no está dentro del CxRep, pero también tenemos que ponernos de acuerdo en cómo rehacemos las reglas institucionales del propio CxRep", además de puntualizar que solo ve necesario crear este 'estado mayor' si la estrategia es de confrontación con el Estado pero no si se apuesta por la mesa de diálogo que defiende ERC.

LIDERAZGO DE PUIGDEMONT

Comín también considera que no tiene ningún sentido que Puigdemont deba abandonar la presidencia del CxRep como condición para que ERC y la CUP acepten entrar en la institución: "¿Quién debía impulsar el CxRep? ¿Un govern en el exilio, o no? Y el presidente en el exilio es el presidente Puigdemont".

Además, el eurodiputado de Junts ha señalado que el CxRep dispone de unas reglas de juego democrático, y que en los próximos meses el presidente del órgano lo elegirá la Asamblea de Representantes.

Sobre las negociaciones que llevan a cabo los partidos independentistas por la investidura, Comín ha negado que el CxRep fuera uno de los escollos porque, a su juicio, lo que impide llegar a un acuerdo es saber qué propone ERC en caso de que la mesa de diálogo fracase.

"El escollo no es el CxRep, no lo es. No lo ha sido nunca. El escollo si acaso es el plan B. Junts no esconde que cree poco en la mesa de negociación, pero allí estará. Esperamos que ERC responda si cree muy poco o nada en el Preparem-nos --el documento del CxRep para avanzar hacia la independencia-- y en el desbordamiento democrático", ha señalado

"¿Qué haremos si la mesa no funciona? ¿Cuál es el plan B?", ha preguntado Comín, tras advertir de que el 'estado mayor' que quieren impulsar sólo sería necesario si son capaces de trazar una estrategia independentista que vaya más allá del diálogo con el Estado.

Según Comín, en una negociación debe haber renuncias por parte de todos, pero la pregunta es si la cuestión a la que se renuncia es fundamental en tu relato: "Si a ERC le sería muy complicado hacer un acuerdo que excluya la mesa de negociación con el Estado, a Junts me imagino que le debe ser muy difícil hacer un acuerdo que excluya la vía del desbordamiento democrático"

"SUPLIR" A LA GENERALITAT

Después de que el candidato de ERC, Pere Aragonès, pidiera coordinación sin sustituciones ni tutelas, Comín ha negado que la entidad quiera tutelar el Govern: "El CxRep nace para hacer lo que la Generalitat no puede hacer. ¿Qué interés tenemos en tutelar la Generalitat en lo que puede hacer, si nuestra misión es suplir la Generalitat en lo que no puede hacer?".

Tras apuntar que las funciones del presidente de la Generalitat son "totalmente indelegables", ha asegurado que no tienen interés en tutelar nada que tenga que ver con las funciones y competencias autonómicas del Govern, y que la voluntad del CxRep es actuar en lo que queda fuera de este marco competencial.

¿MARTA ROVIRA EN EL CXREP?

Sobre que ERC y CUP acusen al CxRep de ser una entidad de Junts y de no representar a todo el independentismo, Comín les ha invitado de nuevo a sumarse a ella, destacando que luego no le parece "justo" que les acusen de partidistas.

"Que entren. Esto depende de ellos. Si para que ellos estén debe reformularse la gobernanza, pues reformulémosla. Pero reprochar al CxRep que no están, porque no quieres estar, es curioso como mínimo", ha remarcado Comín, que ha explicado que han ofrecido, en reiteradas ocasiones, que la secretaria general de ERC, Marta Rovira, entre como vicepresidenta en la entidad con él, pero no ha querido.

También ha reivindicado que la trayectoria política de una parte de los miembros de la dirección del CxRep es de izquierdas, tales como la de Lluís Llach, Carme Garcia, Guillem Fuster y Aurora Madaula, por lo que ha discrepado que se identifique al CxRep con Junts: "Decir que el CxRep es Junts, y Junts es CDC, no me lo puedo tomar ni en serio".

559386.1.260.149.20210410100136