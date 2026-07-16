Comín (Junts) reclama que se aplique la amnistía tras el fallo del TJUE: "Es hora de volver a casa"

Archivo - El vicepresidente del Consell de la República y eurodiputado de Junts, Toni Comín, durante la celebración del V aniversario de Junts, en la plaza Firal de Prats de Molló, a 27 de julio de 2025, en Prats de Molló (Francia). La cita marca cinco añ - Glòria Sánchez - Europa Press - Archivo

BARCELONA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El exconseller de la Generalitat y eurodiputado electo de Junts Toni Comín ha reclamado a los tribunales españoles que apliquen la ley de amnistía después de la sentencia este jueves del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) haya avalado esta norma: "Después de 9 años, es hora de volver a casa".

En un mensaje en 'X' recogido por Europa Press, el dirigente independentista, que reside en Bélgica desde hace 9 años tras el 1-O, ha tildado el fallo del Alto Tribunal europeo de "una victoria largamente luchada y merecida".

Ha exigido al Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional "que dejen de prevaricar y apliquen la ley de amnistía a todo el mundo, Govern y CDRs, de manera inmediata y sin más dilaciones".

También ha pedido al Tribunal Constitucional que resuelva "de manera urgente" los recursos de amparo contra la decisión del Tribunal Supremo de no aplicar la amnistía a los dirigentes independentistas encausados.

Comín ha sostenido que la amnistía "es una rectificación en toda regla del Estado español, es el reconocimiento de que en democracia los conflictos políticos no se resuelven con represión", y ha añadido que el TJUE ha avalado esta rectificación sin matices.