Comín (Junts) volverá de Bruselas el 24 de octubre y cruzará la frontera andando

Archivo - El eurodiputado electo de Junts, Toni Comín, durante la celebración del V aniversario de Junts, en la plaza Firal de Prats de Molló, a 27 de julio de 2025, en Prats de Molló (Francia). L - Glòria Sánchez - Europa Press - Archivo

BARCELONA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El exconseller y eurodiputado electo de Junts Toni Comín prevé regresar de Bruselas el sábado 24 de octubre cruzando la frontera a pie, ha explicado en una carta que ha enviado a su entorno y a la que ha tenido acceso Europa Press.

Según han avanzado El Periódico y Rac1, en la misiva anima a sus conocidos a acompañarle para cruzar la frontera, "aquella triste línea administrativa que divide el país y que me impedía volver libre a casa".

"La idea es cruzar a pie uno de los puertos que conecta la Catalunya Nord con la Catalunya Sud, sábado 24 de octubre, hacia las 12 horas de la mañana. Se trata de una caminada muy sencilla de menos de una hora", explica.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)