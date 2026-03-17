Comín niega las acusaciones de acoso sexual y critica la actuación del PE en la investigación

Archivo - El exconseller y eurodiputado electo de Junts, Toni Comín, en una imagen de archivo. - Glòria Sánchez - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El exconseller y eurodiputado electo de Junts, Toni Comin, ha negado este martes las acusaciones de acoso sexual y psicológico que se le atribuyen y ha criticado la investigación del Parlamento Europeo (PE) tras la denuncia de un exasistente.

Lo ha dicho en un comunicado después de que el diario 'Ara' haya publicado que una investigación de la Eurocámara da la razón a este exasistente parlamentario tras investigar a distintos "testimonios creíbles", y que justifica llevar el caso de Comín a los tribunales.

Sin embargo, Comín ha asegurado que el PE nunca le ha comunicado esta resolución y que nunca le han llamado para explicar "la verdad de los hechos porque el PE no ha abierto nunca un procedimiento de instrucción".

RESOLUCIÓN "PRELIMINAR"

"Por el conocimiento que tengo de ello, se trata de una resolución absolutamente preliminar que, en todo caso, se ha dictado sin un proceso de contradicción de las partes", ha añadido.

Así, se ha ratificado en negar las acusaciones, destacando que dispone de pruebas y testigos "más que suficientes" para demostrarlo, y ha asegurado que la persona que lo denunció no era asistente suya.

Además de lamentar la filtración de la resolución, ha manifestado que se reserva el derecho a emprender las acciones legales que correspondan "contra las personas que están denunciando falsamente, con voluntad de difamación".