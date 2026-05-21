La Comisión Mixta entre Barcelona y L'Hospitalet celebra su primera reunión

Reunión técnica entre Barcelona y L'Hospitalet. - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA 21 May. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Mixta entre las ciudades de Barcelona y L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) ha celebrado su primera reunión técnica esta semana en el Ayuntamiento de Barcelona, informan los consistorios en un comunicado conjunto este jueves.

En el encuentro han participado la gerente municipal de Barcelona, Laia Clavero, y su homólogo en L'Hospitalet, Antoni Rivera, para dar cumplimiento al despliegue del protocolo de colaboración para impulsar la comisión entre los dos municipios.

El trabajo conjunto prevé la creación de grupos específicos como instrumentos "clave para traducir los acuerdos políticos en actuaciones concretas, reforzar la cooperación entre los equipos municipales y garantizar una evolución coherente, equilibrada y compartida del territorio".