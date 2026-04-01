El Comitè de Benestar de la Gent de Mar del Puerto de Barcelona pide asistir a los marinos en Ormuz

Archivo - Imagen por satélite tomada por la NASA del estrecho de Ormuz - -/The Visible Earth/NASA/dpa - Archivo

BARCELONA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Comitè de Benestar de la Gent de Mar del Puerto de Barcelona ha pedido proteger a los marineros atrapados en el estrecho de Ormuz, cortado a causa de la guerra de Irán, informa el enclave en un comunicado este miércoles.

En concreto, ha reclamado que se tengan en cuenta sus necesidades en comunicaciones, suministro, asistencia y relevo de los profesionales del mar.

Ha alertado de que la situación provoca que los marineros estén expuestos a situaciones de riesgo, evacuaciones forzadas o periodos prolongados de aislamiento.

Por ello, considera "prioritario" que puedan comunicarse con sus familias mediante el acceso libre a los servicios de Internet por satélite por parte de los armadores y con un coste reducido o nulo por parte de los proveedores.

Asimismo, pide que se facilite el relevo de tripulaciones y que se reconozcan como trabajadores clave, "tal y como se hizo durante la pandemia", y que se prevea la asistencia humana necesaria en los puertos de acogida para los marineros que deban modificar sus rutas para volver a su lugar de origen.