El Comité de Empresa del Puerto de Barcelona anuncia movilizaciones por un posible recorte salarial

Miembros del Comité de Empresa del Puerto de Barcelona - COMITÉ DE EMPRESA DEL PUERTO DE BARCELONA

BARCELONA, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Comité de Empresa del Puerto de Barcelona ha anunciado movilizaciones --con paros y huelgas-- por un posible recorte salarial a la plantilla, explica en un comunicado este miércoles.

El Comité ha explicado que la Autoridad Portuaria de Barcelona deberá resolver desviaciones presupuestarias en la masa salarial del enclave en 2023 detectadas por la Intervención General de Catalunya.

Ha asegurado que las medidas planteadas por la Autoridad Portuaria pasan por cuestionar un complemento retributivo que la plantilla percibe "desde antes de 1998 y que considera plenamente consolidado".

El Comité ha afirmado que "no existe ningún precedente en el sistema portuario español de una reducción directa de las nóminas como consecuencia de un plan de acción derivado de un informe de auditoría", y ha añadido que si se aplica la medida, se recortaría el sueldo de 400 trabajadores.

Ha reclamado que se suspenda cualquier decisión que implique una reducción salarial hasta que todas las administraciones implicadas se pronuncien, y ha asegurado que hay alternativas para corregir las desviaciones sin recurrir a medidas que recorten los salarios.

PUERTO DE BARCELONA

Fuentes del Puerto de Barcelona han explicado a Europa Press que la Intervención General de la Administración del Estado ha detectado una diferencia entre la masa salarial autorizada y la masa salarial abonada en determinados conceptos retributivos, y que es un desajuste técnico acumulado en el tiempo.

Han apuntado que, tras recibir el informe, la Autoridad Portuaria "está obligada a cumplir las indicaciones recibidas para corregir la desviación detectada".

Han asegurado que han informado a la plantilla y que la propuesta que se valorará plantea que no se apliquen íntegramente los futuros incrementos salariales que pueda aprobar el sector público y que una parte se destine, temporalmente, a corregir la desviación detectada.

"Esto permitiría que los salarios continuasen aumentando, pero a un ritmo inferior, evitando una reducción de las retribuciones actuales", han añadido.