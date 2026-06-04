La compañía belga Peeping Tom vuelve al TNC con 'Chroniques' - VIRGINIA ROTA/TNC

BARCELONA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La compañía belga Peeping Tom regresa al Teatre Nacional de Catalunya (TNC) con el espectáculo 'Chroniques', dirigido por Gabriela Carrizo e interpretada por Simon Bus, Seungwoo Park, Charlie Skuy, Boston Gallacher y Balder Hansen.

La pieza, que se podrá ver desde este jueves al 14 de junio, es un viaje en el tiempo que se desarrolla en una serie de crónicas o capítulos cortos que hablan de inicios y de finales, de lugares lejanos, de la ausencia de límites y de lo que es desconocido, informa el teatro en un comunicado.

Las piezas de Peeping Tom, fundada por Gabriela Carrizo y Franck Chartier, se caracterizan por una estética hiperrealista, ambientadas en imaginarios fantásticos en el que su lenguaje coreográfico se mezcla con una técnica virtuosa y una interpretación dramática.