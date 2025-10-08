La compañía detrás del musical sobre Helena Jubany ve un caso de "censura" en su cancelación

Anula el estreno "por fuerza mayor" y hace un llamamiento para encontrar nueva sala

BARCELONA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La compañía detrás de la obra 'Em dic Helena Jubany', Plataforma Blanc i Negre, ha asegurado que la decisión por parte del Círcol de Badalona (Barcelona) de no alquilarles la sala para la representación es un caso claro de "censura escénica".

En un comunicado de este miércoles, explican que la obra queda cancelada temporalmente "por fuerza mayor" y aseguran que la han realizado, textualmente, con todo el respeto y solemnidad que requería esta historia en concreto.

Apuntan que contaron con el asesoramiento jurídico y de especialistas en temática de género, así como de historiadores, y afirman que "en una democracia se puede hablar de todo, si se hace de la forma adecuada".

Insisten que la obra es apta para mayores de 13 años y "muy útil" para tratar temas como la sumisión química y la violencia de género, y aseguran que tienen el apoyo de otras familias relacionadas con el caso, como la de Montserrat Careta.

LLAMAMIENTO AL TEATRO CATALÁN

Han hecho un llamamiento público a todas las salas teatrales de Catalunya que colaboran con compañías externas, y a las entidades que las agrupan, para estudiar la posibilidad de presentar ahí el musical que les ha sido "bruscamente censurado".

En particular, han apelado a la Associació d'Empreses de Teatre de Catalunya (Adetca), a la Associació de Professionals de la interpretació i la direcció de Catalunya (Aadpc), a todas las salas de teatro alternativo de Catalunya y a todos los profesionales del teatro, de quienes "esperan obtener respuesta, como profesionales que son".

"Vivimos en una democracia donde se debería poder hablar de todo, siempre que se haga con prudencia y respeto, como es sin ningún tipo de duda nuestro caso", concluye el comunicado.

CANCELACIÓN DE LA FUNCIÓN

El pasado miércoles, el teatro El Círcol de Badalona se desvinculó "totalmente" del musical y anunció que no alquilaría la sala para la función, prevista el 26 de octubre.

"Pese a que en su momento se realizó un alquiler de espacio a una productora, no teníamos conocimiento de la temática del espectáculo ni su contenido", comunicó el centro tras oponerse al estreno la familia de Jubany, asesinada en diciembre de 2001 en Sabadell (Barcelona).