El compositor Bernat Vivancos colabora con Jennifer López en arreglos corales

Publicado 13/06/2019 14:19:24 CET

BARCELONA, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El compositor y profesor del Esmuc Bernat Vivancos ha colaborado con la cantante Jennifer López en arreglos vocales después de trabajar con Rosalía, ha informado la escuela en un comunicado.

La artista norte-americana llamó personalmente a Vivancos porque había escuchado su música y le gustaba mucho su trabajo realizado con Rosalía.

Vivancos ha hecho concretamente los arreglos corales al final del tema 'Limitless', de López, que canta en directo con su hija de 11 años en su actual gira de conciertos 'It's My Party: The Live Celebration'.