La compra de vivienda en Barcelona está limitado al 15% de hogares, según la Cambra de la Propietat

Promoción de vivienda pública de alquiler asequible 'Illa Sibèria', en Barcelona. - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona (CPUBCN) ha alertado que, en base al nivel de renta de los hogares en la capital catalana, el acceso a la compra de vivienda ha quedado restringido a las rentas más altas, que representan un 15% del total de los hogares.

Son datos de un estudio elaborado por la entidad, que en un comunicado este martes ha destacado que, aunque la renta media de los hogares barceloneses es de 47.361 euros al año, la renta mediana baja hasta los 38.979 euros.

Ha añadido que la obra nueva representa el 9% de las compraventas de vivienda en Barcelona, mientras que el parque de vivienda rota a un ritmo del 2% anual, por lo que mayor parte de las compraventas corresponden a viviendas que ya forman parte del parque existente y la incorporación de obra nueva es "muy limitada".

La cámara ha resaltado diferencias "visibles" en el acceso a la compra y el alquiler por distritos: el esfuerzo hipotecario es del 35,5% en Nou Barris frente al 53,4% en el Eixample, mientras que los precios del alquiler han aumentado un 20,2% en Nou Barris y un 30,2% en Sarrià-Sant Gervasi entre 2021 y 2026.

"A pesar de estas claras diferencias, el conjunto de la ciudad queda sujeto a un mismo marco de medidas, sin tener en cuenta la particularidad de cada distrito", ha afirmado la entidad.