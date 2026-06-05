La Comunidad Portuaria de Barcelona fomenta la biodiversidad por el Día Mundial del Medio Ambiente

Los participantes en la jornada - PUERTO DE BARCELONA

BARCELONA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El grupo de trabajo de Medio Ambiente del Consejo Rector de la Comunidad Portuaria de Barcelona ha realizado una acción para proteger la biodiversidad marina, en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, informa el Puerto de Barcelona en un comunicado este viernes.

La jornada se ha celebrado en las instalaciones de la Fundació Barcelona Capital Nàutica y ha combinado la navegación por el litoral de la ciudad con la construcción de un biotopo de barro que será sumergido para facilitar la colonización de especies marinas.

Han participado en la iniciativa 32 empresas del sector logístico y portuario, además del propio Puerto de Barcelona.

Es el sexto año que la Comunidad Portuaria organiza una acción conjunta para conmemorar el Día Mundial del Medio Ambiente, y se ha consolidado como "un ejemplo de colaboración entre instituciones y empresas".

Los presidentes del grupo de trabajo, Ana Conesa y Marc Hervàs, han explicado que esta iniciativa es un "gran paso para reforzar la conciencia ambiental del tejido empresarial portuario".