Los Comuns se abren a "reformular" su acuerdo de Presupuestos para permitir un acuerdo en Educación

La presidenta de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, en una rueda de prensa - EUROPA PRESS

BARCELONA, 19 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha asegurado que su formación está dispuesta a "reformular y recalendarizar" algunas de las propuestas de su acuerdo de Presupuestos pactado con el Govern en febrero si eso permite contar con más recursos para alcanzar un acuerdo con sindicatos educativos.

En una rueda de prensa en la Cámara catalana este martes, Albiach ha señalado la necesidad de que el Govern alcance un acuerdo en Educación y, por ello, se abre a hablar sobre sus propuestas si el Ejecutivo "necesita más margen financiero, más margen económico para poder llegar a un acuerdo" con los sindicatos.

"No renunciamos a ninguna de nuestras propuestas. Pero si es necesario en alguna de ellas recalendarizar o reformular la intensidad, nosotras estaríamos dispuestas", ha sostenido.

En este sentido, ha dicho que el Govern "no se puede levantar de la mesa" este miércoles en la reunión con los sindicatos educativos sin haber alcanzado un acuerdo.

RECLAMA MÁS AMBICIÓN

Albiach ha subrayado que la reunión de este lunes con el Govern "no fue bien" y ha trasladado que los recursos que se destinen a vivienda determinarán el posicionamiento de los Comuns en la votación de los Presupuestos.

Ha afirmado que "el tema en que está más enrocado el Govern" es, precisamente, la vivienda, y ha pedido al Ejecutivo de Salvador Illa más ambición en cuanto a la ampliación de las políticas y de los recursos para esta cuestión.

"Nosotros no ponemos calendarios, no ponemos plazos. Sin pausa, pero también sin prisa, nos sentaremos tantas veces como sean necesarias. Pero insisto, necesitamos más ambición y que el Govern salga de este enrocamiento", ha agregado.

2.500 MILLONES PARA VIVIENDA

Los Comuns exigen 2.500 millones de euros para vivienda durante esta legislatura y una dirección general de disciplina en vivienda "para que la ley se cumpla".

"Estamos viendo que las sanciones que se han puesto hasta ahora son meramente anecdóticas, cuando hay unos fondos buitre que están haciendo lo que realmente quieren y aquí podríamos poner multas de hasta 900.000 euros", ha apuntado.

Ha reclamado, entre otras cuestiones, una ley urgente para convertir oficinas y locales vacíos en vivienda protegida y 1.200 millones de euros para intervenir en 120 barrios de Catalunya a través del Pla de Barris.

Y ha apremiado al Govern a pactar las cuentas: "Si este año ha costado alcanzar un acuerdo de Presupuestos, no quiero ni imaginarme el año que viene con unas elecciones generales y unas elecciones municipales. Todos sabemos que el escenario se complica más".