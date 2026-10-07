Los Comuns afirman que la negociación "sigue abierta" tras la apuesta de Más Madrid por Colau

Archivo - La ministra de Sanidad, Mónica García (c), y la ex alcaldesa de Barcelona, Ada Colau (d), durante un acto de los Comuns, Más Madrid, IU y Sumar, a 30 de mayo de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - Alberto Paredes - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Comuns han asegurado que están trabajando para construir una candidatura amplia y sólida para el Frente Amplio y que la negociación "sigue abierta", después de que Más Madrid haya apostado porque la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau sea quien lidere la candidatura desde la circunscripción de Barcelona.

Fuentes de los Comuns han señalado que "pese a los avances que se han producido en los últimos días y las últimas horas", la negociación no estará cerrada hasta que no haya un acuerdo global.

Han destacado que están trabajando para "lograr este acuerdo con todos los partidos", por lo que han descartado responder a las informaciones que se están haciendo públicas sobre estas negociaciones.

ESPERAN UN "ACUERDO GLOBAL"

"Para que llegue a buen puerto el conjunto de la negociación, esperaremos a que haya un acuerdo global", han apuntado las mismas fuentes, que no se han querido pronunciar sobre cómo verían un posible liderazgo de Colau del Frente Amplio desde Barcelona.

Desde Más Madrid han asegurado que esta propuesta responde a los "principios de territorialidad, generosidad y funcionamiento confederal sobre los que llevan meses trabajando las distintas fuerzas" del Frente Amplio.