Los Comuns apuntan que la dirección general de disciplina en vivienda se creará este julio

La presidenta de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, interviene durante una sesión plenaria, en el Parlament de Catalunya, a 2 de julio de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha apuntado que el Govern creará este mes de julio la dirección general de disciplina en vivienda tras pactarlo con su partido y que "podría estar en funcionamiento ya durante el mes de agosto".

En una entrevita concendida al programa 'L'hemicicle' de Catalunya Ràdio ha explicado que esta nueva dirección general se aprobó en la semana pasada en la ley de acompañamiento de los Presupuestos y que es "muy importante" para su partido para que se cumpla el régimen sancionador para aquellos que no cumplen con la ley de vivienda.

"Todavía tenemos 15 días de julio por delante y para nosotros es una urgencia", ha dicho sobre la creación de esta nueva dirección general antes del mes de agosto.

Sobre la persona que debe dirigir esta dirección general, asegura que tiene que ser "de consenso" entre el Govern y los Comuns y, por tanto, alguien que no pertenezca al espacio político de su partido ni del PSC.

"Tiene que ser una persona que tenga una trayectoria sólida de lucha por el acceso y de defensa del derecho a la vivienda y, sobre todo, también que tenga experiencia y no le tiemblen las piernas cuando ha de sancionar a un fondo buitre", ha expresado.

Así, ha dicho que este nombre no está decidido, pero ha insistido en que hace falta "de una vez por todas desde dentro del Govern" una persona que, dice, se atreva a pararle los pies a los fondos buitre.

COMPRAS ESPECULATIVAS

Preguntada por la ley propuesta por los Comuns para prohibir la compra especulativa de vivienda, que pasó su primer trámite en el Parlament esta semana, se ha mostrado convencida de que la ley es "sólida".

Después de que Junts y el PP anunciaran que llevarían el texto al Consell de Garanties Estatutàries (CGE), ha afirmado que la ley está "blindada jurídicamente" y está trabajada con un equipo propio y un grupo de trabajo del Govern en el que también había constitucionalistas.

"Más pronto que tarde esta ley verá la luz, será efectiva y nos ayudará, como digo, a garantizar el derecho a la vivienda", ha sostenido.