Comuns avisa al Govern de que no negociarán Presupuestos si suben las tarifas de transporte público

La líder de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La líder de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha explicado que se reunirán el viernes con el Govern para pedirles que mantengan las tarifas bonificadas del transporte público, y ha avisado: "Si el Govern sube las tarifas del transporte público, que ni nos llame para negociar los Presupuestos".

En rueda de prensa este martes en la Cámara catalana, ha sostenido que estas tarifas no pueden subir en un momento de aumento del coste de la vida, y ha recordado que la bonificación, que caduca el 1 de enero, es del 50%, y que el Gobierno central asumía el 30% y la Generalitat, el 20%.

"Unos y otros son socialistas, que se pongan de acuerdo porque a la ciudadanía le da igual si lo paga el Estado o si lo paga el Govern, pero la conclusión es que las tarifas del transporte no pueden subir, se deben mantener", ha insistido Albiach.

PESTE PORCINA

Preguntada por si cree que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, debería volver antes de su viaje oficial en México para capitanear la crisis de la peste porcina africana (PPA), la líder de los Comuns ha señalado que si ella fuera presidenta del Govern le gustaría "estar en Catalunya" en una situación así.

Ha indicado que "el punto de inflexión es si la peste entra en las granjas o no", y ha reclamado que Illa comparezca para dar detalles y explicar las medidas que se están tomando, así como el calendario de actuaciones para atajar este problema, tras lo que le ha pedido claridad, responsabilidad y liderazgo.

Albiach ha alertado de que esta crisis puede tener un grave impacto económico en Catalunya, y ha señalado que, cuando pase esta emergencia, se deberán abordar debates sobre la sostenibilidad de la actividad porcina y la contaminación de los acuíferos como consecuencia de la misma.

"REMONTADA" DE SÁNCHEZ

Preguntada por las medidas anunciadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para cumplir con los acuerdos que tenía con Junts, la líder de los Comuns ha sostenido que "no estaba cumpliendo" con lo pactado, y ha añadido que los acuerdos están para cumplirse.

También ha afirmado que la Sánchez ha querido marcar la agenda política con estos anuncios y "generar un espíritu de remontada ante los medios, principalmente en Madrid, principalmente de la derecha, que estaban diciendo que la situación de la legislatura estaba encallada".

Albiach ha celebrado que el congreso The District traslade de Barcelona a Madrid su quinta edición: "Es una buena noticia que desde Catalunya vayamos echando a los especuladores", y ha recordado que su partido logró que el Ayuntamiento de Barcelona dejase de financiar este salón con 200.000 euros.

Además, ha detallado que presentarán en el pleno del Parlament de esta semana una interpelación al Govern con propuestas para luchar contra el sinhogarismo, entre las que ha enumerado que haya una actualización del censo de personas sin hogar y de los equipamientos municipales con servicios básicos, y que comience a funcionar la unidad antidesahucios pactada entre Comuns y Govern.