Los Comuns condenan los bombardeos de EE.UU. a Venezuela y llaman a la "movilización social"

Archivo - (I-2D) La líder de los comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y el portavoz de los comuns en el Parlament, David Cid, durante una votación de un preacuerdo de investidura con el PSC, a 31 de julio de 202
Publicado: sábado, 3 enero 2026 12:16
BARCELONA 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los Comuns han condenado los bombardeos de EE.UU. a Venezuela como una violación mayúscula del derecho internacional, textualmente, por lo que han reclaman al Estado, la Unión Europea y al resto de la comunidad internacional que también los condenen y han hecho un llamamiento a la "movilización social".

"Decimos con la más absoluta claridad que una agresión militar ilegal, contraria al derecho internacional, no es en ningún caso justificable y volvemos a condenar la política exterior de (Donald) Trump basada en las amenazas y la violencia", han expresado en un comunicado compartido en 'X' y recogido por Europa Press.

Asimismo, han reivindicado que la diplomacia, el diálogo y el multilateralismo son las "únicas herramientas para unas relaciones internacionales pacíficas", por lo que han defendido movilizarse para, en sus palabras, evitar una nueva guerra provocada por Trump.

