Los Comuns condenan los bombardeos de EE.UU. a Venezuela y llaman a la "movilización social"

BARCELONA 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los Comuns han condenado los bombardeos de EE.UU. a Venezuela como una violación mayúscula del derecho internacional, textualmente, por lo que han reclaman al Estado, la Unión Europea y al resto de la comunidad internacional que también los condenen y han hecho un llamamiento a la "movilización social".

"Decimos con la más absoluta claridad que una agresión militar ilegal, contraria al derecho internacional, no es en ningún caso justificable y volvemos a condenar la política exterior de (Donald) Trump basada en las amenazas y la violencia", han expresado en un comunicado compartido en 'X' y recogido por Europa Press.

Asimismo, han reivindicado que la diplomacia, el diálogo y el multilateralismo son las "únicas herramientas para unas relaciones internacionales pacíficas", por lo que han defendido movilizarse para, en sus palabras, evitar una nueva guerra provocada por Trump.