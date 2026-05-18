Los Comuns dicen estar lejos en los Presupuestos y ven "mala idea" si se aprueban sin su acuerdo

El portavoz de los Comuns en el Parlament, David Cid, en una atención a los medios - EUROPA PRESS

BARCELONA, 18 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de los Comuns en el Parlament, David Cid, ha afirmado que están lejos del Govern en la negociación sobre los Presupuestos, que no se dan todavía las condiciones para aprobarlos, y ha advertido de que sería una "mala idea" que el Ejecutivo los aprobara en el Consell Executiu sin tenerlos acordados con su formación.

"Hemos constatado que todavía seguimos lejos de este acuerdo que estamos reclamando para mejorar los Presupuestos de 2026", ha dicho en una atención a los medios, tras la reunión que ha mantenido este lunes con la consellera de Economía y Finanzas de la Generalitat, Alícia Romero.

Los Comuns han situado como reclamaciones extra al acuerdo que ya suscribieron en febrero aumentar los recursos en vivienda y medidas para reconvertir bajos y oficinas en vivienda de protección oficial (VPO), reformular el proyecto de la línea R-Aeroport y una proposición de ley para llevar posteriormente al Congreso que grave las fortunas de más de 100 millones de euros, la Tasa Zucman.

Según Cid, no han cerrado ningún acuerdo en ninguna de las carpetas: "Al final lo que importa es lo que firmas y, por tanto, los compromisos negro sobre blanco que después se pueden exigir", ha dicho, respondiendo a si ve predisposición del Govern en alguno de estos aspectos.

SIN ACUERDO

Preguntado por si ve posible que el Govern lleve el proyecto al Consell Executiu sin tener cerrado el acuerdo con su formación, pero sí con ERC, ha respondido: "Espero que no. Siempre hemos dicho que es una muy mala idea. En todo caso, si llegamos a este escenario, ya lo valoraremos".

Ha añadido que entiende que el Ejecutivo pueda tener prisa para aprobar las nuevas cuentas públicas, pero que es "tan sencillo o tan complicado como que acepte" sus demandas.

El portavoz ha apuntado que en temas como las políticas de vivienda o en la fiscalidad "siempre es complicado" que los socialistas cedan, pero ha recordado que dependen de sus votos para que el proyecto se apruebe en el Parlament.

HUELGA EDUCATIVA

Cid ha abordado con Romero el estado de las negociaciones con el Govern con los sindicatos educativos, en huelga por la mejora de sus condiciones salariales, entre otras cuestiones.

Sin decir que será un elemento que condicionará que puedan cerrar un acuerdo de Presupuestos, ha señalado la importancia de que el Ejecutivo avance en su negociación con los docentes.

"Creo que es importante que el miércoles haya propuestas de mejora, pero no sólo en escuela inclusiva. También deben haber propuestas en materia retributiva, que evidentemente sea la forma de iniciar una negociación", ha expresado.

Preguntado por si, en ausencia de avances en las negociaciones con los sindicatos peligraría su apoyo a las cuentas, ha reiterado que "es importante y es clave" para ellos que el Govern muestre su voluntad de mejorar y reabrir el acuerdo con los sindicatos minoritarios.