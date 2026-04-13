Los Comuns dicen que "siguen produciéndose" conversaciones con Junts por la prórroga de alquileres

El portavoz de los Comuns y secretario primero de la Mesa del Congreso, Gerardo Pisarello, en una rueda de prensa - EUROPA PRESS

BARCELONA, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de los Comuns y secretario primero de la Mesa del Congreso, Gerardo Pisarello, ha afirmado que "se continúan produciendo" conversaciones con Junts en el Congreso de los Diputados para la convalidación del decreto que incluye la prórroga de los alquileres.

"Hasta ahora sólo hay una sola fuerza política, que es el PP, que ha dicho que no quiere ni siquiera plantearse sentarse a hablar de ello. El resto de las conversaciones siguen produciéndose", ha dicho, preguntado en una rueda de prensa este lunes por si negocian con Junts sobre este tema.

El portavoz ha rechazado que, en caso de decaer la norma, se produzca una situación de inseguridad jurídica para aquellos propietarios que hayan solicitado la prórroga en el periodo de convalidación: "Lo que sería inseguridad jurídica es que se exigiera no aplicar una norma que es vigente".

Ha defendido que el decreto no se ha impulsado contra los pequeños propietarios, --"se han de entender las situaciones de los pequeños propietarios", ha dicho-- y ha destacado el acuerdo con el Govern para aumentar las ayudas al alquiler que, según él, garantizan que los pequeños propietarios cobren su arrendamiento a final de mes.

"Estamos trabajando para apoyar sobre todo a los inquilinos que están en situación de vulnerabilidad, sin que esto vaya en contra de los pequeños propietarios. Contra los grandes, todo el rigor de la ley, sanciones, pero lo que no queremos es que se produzca ese enfrentamiento entre quienes están en una situación de dificultad", ha argumentado.

REGULARIZACIÓN DE MIGRANTES

Pisarello ha defendido la regulación de migrantes que el martes aprobará el Consejo de Ministros, y ha sostenido, en respuesta al informe del Consejo de Estado que expresaba dudas sobre los antecedentes penales, diciendo que es una protección que "está garantizada".

"Se pospone por un breve periodo de tiempo porque lo importante, lo que no podía admitir obstáculos burocráticos, era la regularización, pero el requisito de los antecedentes penales no desaparece y está contemplado y, por lo tanto , se ha de garantizar", ha defendido.

PRESUPUESTOS EN CATALUNYA

Preguntado por la retirada de los incentivos a los centros de atención primaria por reducción de las bajas laborales, ha dicho que lo entienden como una rectificación del Govern, y lo ven una buena noticia.

"Una cosa es que se agilicen los diagnósticos médicos", pero debe hacerse teniendo en consideración la salud de los trabajadores, ha defendido.

Sobre si esto agiliza las conversaciones para renegociar su acuerdo para los Presupuestos con el Govern, ha respondido que lo que les preocupa es "que no se pierdan los acuerdos" que habían alcanzado antes de que el Ejecutivo los retirara ante la falta de acuerdo con ERC.