Los Comuns exigen "soluciones a corto plazo" en Rodalies y priorizar el mantenimiento del servicio

El portavoz de los Comuns en el Parlament, David Cid, en una rueda de prensa - EUROPA PRESS

BARCELONA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de los Comuns en el Parlament, David Cid, ha exigido este martes "soluciones a corto plazo" para solucionar la situación de Rodalies y asegurar la ejecución de inversión para priorizar el mantenimiento del servicio.

En una rueda de prensa en el Parlament, Cid ha afirmado que el Govern "ha entendido 6 días tarde que se tenía que poner al lado de la gente que estaba tirada en los andenes y no de sus compañeros de partido".

Ha valorado así la petición de responsabilidades a Renfe y Adif por parte de la Generalitat y el cese por parte del Ministerio de Transportes al director operativo de Rodalies, Josep Enric Garcia, y al director general de explotación y mantenimiento de Adif, Raúl Míguez, tras las incidencias e interrupciones del servicio.

"Ahora es momento de las soluciones, de resolver la crisis. Y evidentemente, cuando seamos capaces de garantizar a la gente como mínimo que, aunque sea a trancas y barrancas, el tren arranca, no se nos caerán los anillos por pedir responsabilidades", tampoco al Ministerio, ha sostenido.

INFORMACIÓN Y SERVICIOS ALTERNATIVOS

Así, los Comuns han exigido, ante un mantenimiento de la infraestructura "olvidado" por Adif, que sea la prioridad a corto plazo para solucionar las incidencias.

A corto plazo, han pedido tres cuestiones que ven imprescindibles para la mejora del servicio: "información real y veraz" para los usuarios; servicios alternativos que estén preparados y disponibles, e intervenciones estructurales en el mantenimiento.

"Estos 12 y hasta 15 equipos que se han movilizado este fin de semana de Adif tienen que convertirse en estructurales para dar garantías y trabajar para que tengamos un funcionamiento de la red de Rodalies y Regionales lo más operativa posible", ha agregado.

MOVILIZACIÓN "MASIVA"

Cid ha cargado contra el "bipartidismo" de PSOE y PP en el Estado y de Junts y los poderes económicos liderados por Foment en Catalunya, por priorizar cualquier infraestructura menos Rodalies y Regionales, en sus palabras.

Por ello, ha expresado el apoyo y la participación de los Comuns a la movilización convocada por plataformas de usuarios en defensa de un servicio de Rodalies digno el próximo 7 de febrero, una movilización que ha pedido que sea "lo más masiva posible".

"Es una oportunidad para dar un golpe en la mesa, para situar de una vez por todas el tren, Regionales y Rodalies, como la gran prioridad del país", ha concluido.