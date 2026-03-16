Comuns insiste en su apuesta por un frente amplio tras el "mal resultado" de las izquierdas en CyL

La portavoz de los Comuns y diputada en el Congreso, Aina Vidal, en una rueda de prensa desde la sede del partido - EUROPA PRESS

BARCELONA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de los Comuns y diputada en el Congreso, Aina Vidal, ha defendido que el "mal resultado" de los partidos de la izquierda a la izquierda del PSOE en las elecciones de este domingo en Castilla y León refuerzan la necesidad de impulsar el frente amplio que defienden los Comuns a nivel estatal.

"Refuerza nuestra voluntad de seguir con esa fuerza con la que salimos el 21 de febrero a construir una izquierda más fuerte, más solvente y más amplia en torno a todos los partidos a la izquierda del PSOE, y que es más importante que nunca y fundamental la compresión territorial", ha dicho en una rueda de prensa este lunes.

Se ha mostrado alarmada por el hecho de que la derecha y la extrema derecha hayan crecido en Castilla y León, y que el PP sea "cada vez más dependiente de Vox", lo que debe implicar que las izquierdas sigan trabajando en la construcción de una alternativa que tenga capacidad de ilusionar y de movilizar.

Preguntada por si de cara a las elecciones en Andalucía los próximos meses debería implicar una unión del espacio político de Sumar con el de Podemos, ha respondido que creen que así debe ser, pero ha advertido: "Tenemos la mano absolutamente tendida, pero dos no se entienden si uno no quiere. Seguiremos dando la mano a Podemos y a otras muchas fuerzas políticas".

ESCUDO SOCIAL

También se ha referido al escudo social y a las medidas de respuesta a la crisis por la guerra en Oriente Medio, y ha afirmado que negociarán con el PSOE en el seno del Gobierno "hasta el último segundo" para que en el Consejo de Ministros de esta semana se aprueben ya algunas medidas sociales.

"Lo que necesita ahora mismo el país son medidas concretas", y ha citado algunas de las que había en el escudo social del Gobierno que el Congreso tumbó, así como el tope al precio del gas y a los beneficios de las empresas eléctricas, nuevas ayudas a la vivienda, la prohibición de despedir a empresas que reciban ayudas e impulsar el bono eléctrico.

Ha asegurado que si fuera por Sumar algunas de estas medidas ya se hubieran aprobado la semana pasada, y ha confiado en que se aprueben pronto: "Si puede ser mañana, será mañana. Y si debe ser dentro de una semana, pues dentro de una semana. Pero esperemos que sea cuanto antes mejor"