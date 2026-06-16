Los Comuns pactan con el Govern cerca de 150 enmiendas a los Presupuestos en materia de vivienda

El portavoz de los Comuns en el Parlament, David Cid - EUROPA PRESS

Pactan con PSC y ERC aumentar hasta 24 euros el recargo a cruceros de escala en Barcelona BARCELONA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de los Comuns en el Parlament, David Cid, ha explicado que su formación y el Govern han pactado un paquete de cerca de 150 enmiendas al proyecto de Presupuestos en materia de vivienda con medidas que considera de "calado" para, entre otras cosas, crear la Dirección General de Disciplina en Vivienda.

En rueda de prensa desde el Parlament este martes ha dicho que es un "paso fundamental" para hacer cumplir la ley de vivienda en Catalunya.

Por otra parte, también se incluye la bonificación del 100% del impuesto de transmisiones patrimoniales (ITP) en el caso de las cooperativas de vivienda y, además, otra enmienda fija que en aquellas promociones de vivienda de protección oficial de iniciativa privada haya unos criterios "claros y transparentes" de como se adjudican estas viviendas y que los criterios sean asimilables a los de promociones de iniciativa pública.

GRANDES TENEDORES

También ha explicado que su formación ha incluido una enmienda al proyecto de Presupuestos de la Generalitat que pretende "armonizar" la definición de lo que se considera un gran tenedor de vivienda en Catalunya por tal de que lo sean todas aquellas empresas o personas con más de 5 viviendas en propiedad.

Ha detallado que esta es una enmienda que los Comuns presentan en solitario, aunque, apunta, tienen el compromiso del Govern de seguirla trabajando en los siguientes días, por lo que espera que se llegue a un acuerdo.

Ha remarcado que el objetivo de esta enmienda es que el conjunto legislativo en materia de vivienda en Catalunya aplique la misma definición de gran tenedor porque, asegura, en este momento existe este tope de 5 viviendas en el caso de la regulación de zonas tensionadas, pero no es el tope que contempla el conjunto del marco legal.

TASA TURÍSTICA CRUCEROS

Respecto a la tasa turística ha explicado el acuerdo de BComú con el PSC y ERC para introducir una enmienda a los Presupuestos que permite a Barcelona subir hasta los 24 euros la tasa turística para los cruceros que pasen menos de 12 horas en la ciudad.

Cid ha dicho que estos son los cruceros que más impacto tienen en la ciudad y que el retorno económico es "prácticamente nulo" y solo generan externalidades.

"Nosotros no apostamos por este tipo de turismo, no tiene una voluntad recaudatoria sino una voluntad claramente disuasoria", ha añadido.

En este sentido, ha pedido "coherencia" al alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, para que aplique este recargo cuanto antes y forme parte de las negociaciones para las próximas ordenanzas fiscales de la ciudad.

VISITA DEL PAPA

Por otro lado, ha dicho que su grupo preguntará al Govern en el pleno del Parlament de esta semana acerca de la visita del Papa a Catalunya para pedir "transparencia" sobre el coste público de esta visita.

"Creo que el Govern se ha pasado de frenada en el volumen de recursos que ha abocado", ha dicho.