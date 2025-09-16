Comuns pide comparecer a 4 consellers y aplicar medidas para no "normalizar relaciones con Israel"

El portavoz de los Comuns en el Parlament, David Cid, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

Cid expresa "máximo respeto" a la decisión de Aragonès de renunciar a su sueldo de expresidente

BARCELONA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo de los Comuns en el Parlament ha registrado la petición de comparecencia de 4 consellers del Govern ante la Cámara catalana para analizar y reclamar nuevas medidas para "evitar normalizar relaciones con Israel" ante la ofensiva terrestre iniciada este lunes en Gaza.

En rueda de prensa, el portavoz de los Comuns en el Parlament, David Cid, ha concretado que han pedido comparecer al conseller de Deportes de la Generalitat, Berni Álvarez; la consellera de Investigación y Universidades, Núria Montserrat; el conseller de Presidencia, Albert Dalmau, y el conseller de Unión Europea y Acción Exterior, Jaume Duch.

También ha explicado que reclamarán al Govern en el Debate de Política General, que se celebrará a principios de octubre, que trabaje para que las organizaciones internacionales, como la Unión Ciclista Internacional, expulsen a Israel de las competiciones deportivas.

Los Comuns quieren preguntar a Álvarez qué acciones tomará el Govern para "impedir que equipos vinculados a Israel" participen en competiciones deportivas en Catalunya, como la salida del Tour de Francia desde Barcelona en 2026 y la Volta Ciclista Catalunya.

UNIVERSIDADES ISRAELÍES

También reclamarán a Montserrat que "impulse el aislamiento" de universidades y centros de investigación israelíes, y ha criticado que se haya mostrado partidaria de mantener la colaboración con los mismos, ya que considera que es una estrategia de normalización y blanqueamiento a Israel.

A Dalmau quieren preguntarle qué medidas tomará el Govern para "intentar evitar la participación de empresas" vinculadas a Israel en el Smart City Congress que se celebrará en Fira de Barcelona del 4 al 6 de noviembre.

Y a Duch le preguntarán qué gestiones está haciendo el Govern para garantizar la seguridad de los ciudadanos catalanes embargados en la Global Sumud Flotilla, entre ellos la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau.

Preguntado por el retraso en la aprobación del decreto de embargo de armas por parte del Gobierno central, Cid ha respondido que "no se puede esperar más", y ha añadido que el Ejecutivo central tiene hasta la semana que viene para hacerlo, ya que de lo contrario estaría incumpliendo el acuerdo al que llegó con Sumar para aprobarlo, textualmente.

PERE ARAGONÈS

El portavoz de los Comuns ha mostrado "máximo respeto" a la decisión del expresidente de la Generalitat Pere Aragonès de renunciar a su sueldo de expresidente para trabajar en la empresa familiar y en la universidad.

Ha recordado que los Comuns plantearon en la anterior legislatura una reforma de las retribuciones que recibían los expresidentes, que consideran que no se pueden compaginar con actividades privadas y que deberían retirarse si hay una condena por casos de corrupción, tras lo que no ha descartado retomar este tema durante esta legislatura.

PRESUPUESTOS

Cid ha explicado que aún no ha habido ninguna reunión con el Govern para hablar de los Presupuestos de 2026, ni tampoco hay previsto ningún encuentro para analizar el cumplimiento del acuerdo de investidura y los pactos para aprobar los suplementos de crédito de 2025.

"Es el Govern quien debe decidir si quiere tener Presupuestos o no", ha sostenido Cid, que ha asegurado que será un gran fracaso del Govern si finalmente no consigue sacar adelante las cuentas para el 2026.

Ha valorado como un "primer paso" la aprobación por parte del Govern del cuerpo de inspectores de la Ley de Vivienda, pero ha lamentado que no tienen novedades sobre otros temas acordados como la unidad antidesahucios o el registro de grandes tenedores.