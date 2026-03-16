Comuns pide al Govern y ERC que no sean "elementos técnicos" del IRPF que impidan los Presupuestos

La portavoz de los Comuns y diputada en el Congreso, Aina Vidal, en una rueda de prensa desde la sede del partido - EUROPA PRESS

BARCELONA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de los Comuns y diputada en el Congreso, Aina Vidal, ha emplazado de nuevo al Govern y a ERC a ponerse de acuerdo para la aprobación de los Presupuestos de la Generalitat para 2026, y que no sean "elementos técnicos" sobre la recaudación del IRPF por parte de la Generalitat los que impidan este eventual pacto.

En rueda de prensa este lunes en la sede del partido, ha reclamado que "no sea un elemento técnico lo que impida que Catalunya tenga unos nuevos Presupuestos" porque sería injustificable y nadie lo entendería.

A pesar de que los republicanos exigen un compromiso del Gobierno en la cesión del IRPF a la Generalitat, lo que para Vidal está impidiendo este acuerdo no pueden ser elementos políticos sino técnicos, porque "es evidente que ambos partidos (PSC y ERC) están de acuerdo en que haya un traspaso del IRPF".

Por ello, ha confiado en la responsabilidad de todas las partes, también del Gobierno de Pedro Sánchez: "Todos los gobiernos serán responsables con las necesidades que tienen los diferentes territorios, así que estoy convencida de que el Gobierno central, así como el señor Illa, harán el trabajo que les corresponde".

En este sentido, ha reclamado a ambos gobiernos a dar "los movimientos que hagan falta" para que se dé el acuerdo con los de Oriol Junqueras.

"NO ES EL MOMENTO DE RETIRAR ABSOLUTAMENTE NADA"

La portavoz ha apelado a la conciencia del momento actual de Catalunya y los agravantes que puedan venir por el contexto internacional, y al hecho de que en el Parlament, a diferencia del Congreso, lo que posibilitó la investidura del presidente, Salvador Illa, es una mayoría de partidos de izquierda.

"Hay una diferencia notable entre el caso del Parlament y el Congreso que debería jugar claramente en favor de los ciudadanos de Catalunya, y es que la mayoría que existe en el Parlament es nítidamente de izquierdas, que debería permitir llegar a un acuerdo de Presupuestos que todos deseamos", ha sostenido.

Sobre si cree que en caso de no llegar a un acuerdo antes de este viernes --cuando se votan las enmiendas a la totalidad al proyecto presupuestario--, ha respondido que no es el momento de retirar absolutamente nada, porque Catalunya necesita Presupuestos, y ha añadido: "No hay ningún elemento que nos haga pensar que el viernes no habrá Pleno".