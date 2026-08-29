Los Comuns piden la comparecencia de Pané para explicar las listas de espera en hospitales

Archivo - La consellera de Salud de la Generalitat, Olga Pané, durante una sesión de control al Govern, en el Parlament de Catalunya, a 25 de febrero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - Alberto Paredes - Europa Press - Archivo

BARCELONA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los Comuns han pedido la comparecencia de la consellera de Salud de la Generalitat, Olga Pané, para que dé explicaciones sobre las listas de espera en hospitales, informan en un comunicado este sábado.

El partido, que ya ha registrado la petición de comparecencia en el Parlament, explica que el acuerdo al que llegó con el Govern prevé el impulso de un plan de reducción de las listas de espera en el ámbito de la salud, con el objetivo de "disminuir los tiempos de acceso a pruebas, consultas e intervenciones, y mejorar la eficiencia y la capacidad de respuesta del sistema sanitario".

Además, han afirmado que el acuerdo al que se comprometió la Conselleria establece que el tiempo medio de espera no supere los 67 días: "Un objetivo lejos de cumplirse teniendo en cuenta que actualmente los pacientes esperan más de 100 días para una primera visita".