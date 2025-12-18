Los Comuns piden comparecer a Pané por la "lamentable campaña" sobre el uso de bajas laborales

Archivo - El portaveu dels comuns en el Parlament, David Cid, interviene durante la tercera jornada del Debate de Política General, en el Parlament de Catalunya, a 9 de octubre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). Con la tensión patente entre sus so - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

El grupo de los Comuns ha solicitado la comparecencia en el Parlament de la consellera de Salud de la Generalitat, Olga Pané, por la "lamentable campaña del departamento de Salud que cuestiona a pacientes y profesionales por el uso de las bajas" laborales.

Se trata de carteles que afirman que la baja es una decisión médica, no personal ni laboral y que hacer un buen uso de las mismas es responsabilidad de los pacientes, y también sostienen que "Catalunya tiene el 17% de los afiliados a la Seguridad Social del Estado español, pero acumula el 25% de las bajas laborales en todo el Estado".

Los Comuns han criticado que estos carteles, que cuentan con el logotipo de la Generalitat y se han colocado en centros de atención primaria (CAPs), "realizan suposiciones erróneas en que se da a entender que existe un abuso de las incapacidades laborales por parte de los trabajadores y profesionales" de los CAPs.

Los de Jéssica Albiach han registrado una batería de preguntas para saber si el Ejecutivo es "responsable de promoverlos" y si considera que hay fraude en las bajas laborales de sus médicos de familia o que es necesaria una campaña para reducir las bajas y presionar a médicos de los CAPs a hacerlo.

También han preguntado si hay "presiones por parte de las patronales al departamento para poner el foco en el absentismo laboral".