Comuns piden comparecer a Sàmper por la muerte de trabajadores por ola de calor y siniestralidad

El portavoz de los Comuns en el Parlament, David Cid, interviene en la Cámara catalana tras la comparecencia del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, por el caso Cerdán. - DAVID ZORRAKINO-EUROPA PRESS
Europa Press Catalunya
Publicado: jueves, 14 agosto 2025 10:23
BARCELONA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El grupo de los Comuns en el Parlament ha registrado una petición de comparecencia en el Parlament del conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Miquel Sàmper, por la muerte de trabajadores "provocada por la ola de calor y la siniestralidad laboral en Catalunya".

El documento, consultado por Europa Press, reclama que la comparecencia se sustancie ante la Comisión de Empresa y Trabajo de la Cámara catalana y que el conseller explique qué medidas ha tomado el Govern al respecto.

Esta petición llega después de la muerte este miércoles de un temporero en Alcarràs (Lleida) y de un empleado de la firma automovilística Ebro mientras trabajaba en la planta de la Zona Franca de Barcelona.

