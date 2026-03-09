Los Comuns piden al Govern aprobar la limitación de compras especulativas haya o no Presupuestos

La coordinadora de los Comuns y diputada en el Congreso, Candela López, pide al Govern aprobar la limitación de compras especulativas de vivienda haya o no Presupuestos. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora de los Comuns y diputada en el Congreso, Candela López, ha reclamado que la limitación de las compras de vivienda con fines especulativos que el Govern pactó con su partido se apruebe haya o no Presupuestos de la Generalitat: "Continuaremos exigiendo el cumplimiento de las medidas como la prohibición de las compras especulativas, pase lo que pase".

En una rueda de prensa este lunes en la sede del partido, ha defendido que es importante que esta medida que pactaron para su 'sí' a las cuentas del Govern se apruebe, y que seguirá siendo una prioridad para "continuar dando apoyo a la gobernanza de Salvador Illa".

"Nosotros hemos ido poniendo herramientas para todas aquellas medidas que creemos que podrían garantizar mejor este derecho, y entendemos que el Govern debe desarrollarlas en el contexto que sea. Es decir, es importante que estas políticas de vivienda no se detengan", ha reflexionado López.

"MAYORÍA PROGRESISTA"

La coordinadora del partido ha instado al Govern y a ERC a entenderse para que se aprueben unas nuevas cuentas públicas, ya que "la ciudadanía quiere acuerdos, la ciudadanía quiere Presupuestos", y ha pedido a las fuerzas progresistas estar a la altura en un momento de inestabilidad geopolítica por las posibles consecuencias económicas que pueda tener.

"Debemos consolidar estas mayorías progresistas que permitan mejorar las condiciones de vida de la gente. Ahora mismo tenemos una mayoría progresista que permitió esta investidura, que ha estado desarrollando una agenda social, y eso ahora mismo no puede detenerse", ha afirmado.

López ha descartado valorar cuál de las dos partes debe ceder en la cuestión que ahora mismo impide el acuerdo --avances en la recaudación del IRPF por parte de la Generalitat--, pero ha dicho que "a la ciudadanía le cuesta entender dónde están las diferencias".

Ha dicho que respetan los tempos y las exigencias de cada parte, pero ha recordado que ellos ya han alcanzado un acuerdo con el Ejecutivo: "Nosotros hemos hecho el trabajo y hemos situado las prioridades que creemos que eran importantes", y ha citado sus acuerdos en vivienda, salud y educación, entre otros.

ESCUDO SOCIAL

En el ámbito estatal, los Comuns han insistido en la puesta en marcha, ante las consecuencias económicas de la guerra en Oriente Medio, de un "nuevo escudo social", como se hizo al principio de la guerra en Ucrania, y en adelantarse a las posibles consecuencias.

Para ello, ha apelado directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: "Se ha de demostrar la misma energía para decir 'No a la guerra' que para tomar medidas valientes como este escudo social".

Debería incluir, ha dicho, la prórroga obligatoria de los contratos de alquiler, reactivar la excepción ibérica, el bono eléctrico y prohibir los despidos en empresas que reciban fondos públicos.

Ha añadido que los ministros de Sumar ya están trabajando en posibles medidas en el seno del Gobierno, y ha pedido que sea efectivo "lo más pronto posible", aunque ha considerado complicado que puedan estar acordadas entre los dos partidos del Gobierno antes del Consejo de Ministros de este martes.