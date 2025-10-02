Los Comuns piden "rapidez y valentía" a Sánchez para el retorno de los miembros de la Flotilla

Las coordinadoras de los Comuns, Gemma Tarafa y Candela López, los portavoces y diputados en el Congreso, Aina Vidal y Gerardo Pisarello, y la líder en el Parlament, Jéssica Albiach - EUROPA PRESS

Tarafa afirma que perdieron el contacto con Ada Colau a las 20 horas y que no lo han recuperado

BARCELONA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora de los Comuns, Gemma Tarafa, ha reclamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "se mueva con rapidez y valentía" para el retorno seguro de los miembros de la Global Sumud Flotilla que se dirigía a Gaza ante la intercepción y asalto por parte del ejército de Israel.

Así se ha manifestado en una rueda de prensa desde la sede del partido este jueves, junto a la también coordinadora del partido, Candela López, los portavoces y diputados en el Congreso, Gerardo Pisarello y Aina Vidal, la líder en el Parlament, Jéssica Albiach, así como otros representantes del partido en el Ayuntamiento de Barcelona, el Parlament y el Congreso.

Ha exigido también a Sánchez que convoque a los representantes diplomáticos de Israel en España inmediatamente para que den explicaciones sobre esta operación y para exigirles la "inmediata liberación" de todos los miembros de la misión, y que contacte de forma directa e inmediata con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para exigírselo.

Además, ha reclamado una coordinación entre los jefes de Estado y de Gobierno de los países que tienen a ciudadanos con personas "secuestradas" en la operación, y ha avanzado que pedirán a la Fiscalía la apertura de una investigación por los ataques de Israel a la Flotilla; exigencias, todas ellas, que el ministro de los Comuns, Ernest Urtasun, comparte, ha asegurado.

POSICIÓN DEL GOBIERNO

Preguntada por la posición del Gobierno, y concretamente por el papel del buque militar 'Furor', ha dicho que les hubiera gustado un acompañamiento a la Flotilla "hasta el último tramo".

Ha añadido que a los activistas de la misión "no se les puede exigir más responsabilidad de la que han demostrado" intentando abrir un corredor humanitario, textualmente, en respuesta a las declaraciones de la ministra de Defensa, Margarita Robles, este miércoles en Barcelona.

También ha afirmado que la Flotilla ha demostrado que se pueden cambiar las cosas, y ha valorado: "Si la Flotilla ha podido abrir este corredor humanitario hasta donde ha podido, ha podido hacer todo lo que hemos ido viendo, imaginaros qué podrían hacer estados con voluntad política para abrir corredores humanitarios, que es lo que queremos".

INSTITUCIONES EUROPEAS

En paralelo, ha puerto el foco en las instituciones europeas, y concretamente ha dicho que pedirán a la Comisión Europea y, concretamente, a la Alta Representante para la Política Exterior, Kaja Kallas, las medidas que prevé activar para liberar a los miembros de la misión que, ha recordado, "muchos de ellos son europeos".

En este sentido, ha criticado la posición de la presidenta de la CE, Ursula von der Leyen: "Cuando le preguntaban sobre los ataques de la flotilla su primera reacción era de asombro. Ella no sabía nada y no tenía ningún posicionamiento al respecto. Y lo cierto es que esta respuesta es inaceptable como máxima responsable de la Comisión Europea".

Tarafa ha afirmado que con esta operación, Israel se ha saltado todas las leyes internacionales, en sus palabras, y ha añadido: "Navegar por aguas internacionales es legal. Llevar ayuda humanitaria a la población que la necesita es legal. Por tanto, quien se ha situado fuera de la ley es el estado genocida de Israel".

Además, ha sostenido que en el momento de la intercepción, los barcos "navegaban por aguas de soberanía palestina, no por aguas de soberanía israelí", y ha recordado las investigaciones de la Corte Penal Internacional contra Netanyahu y miembros de su gobierno.

ADA COLAU

La coordinadora del partido ha detallado que desde la formación perdieron el contacto con la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, integrante de la misión, hacia las 20 horas de este miércoles, y que no han podido establecer ningún tipo de contacto con ella.

Ha exigido su puesta en libertad, así como la del resto de personas detenidas por Israel, y ha recordado también la presencia del regidor del Ayuntamiento de Barcelona de ERC, Jordi Coronas, y la diputada de la CUP en el Parlament, Pilar Castillejo.

PARLAMENT Y AYUNTAMIENTO

A su vez, la también edil de Barcelona ha celebrado la decisión de que el Parlament haya acordado suspender el pleno de este jueves por este motivo, y ha deseado que se haga lo propio con los plenos de distrito del Ayuntamiento.

La diputada en el Parlament Susana Segovia, por su parte, ha lamentado que la declaración de la Junta de Portavoces sobre la situación de la Flotilla y de la retención de la diputada Castillejo no haya podido ser adoptada como declaración del Parlament, por la oposición de Junts a la misma.