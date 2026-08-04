Los Comuns rechazan el dictamen del CGE: "Seguiremos explorando los márgenes legales" en vivienda

La diputada de Comuns, Jessica Albiach, durante una sesión plenaria - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La líder de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha rechazado este martes el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries (CGE) sobre la proposición de ley para limitar la compra especulativa de vivienda: "Seguiremos explorando los márgenes legales para hacer de la vivienda en Catalunya un derecho y no un activo financiero".

En una publicación en 'X' recogida por Europa Press, Albiach ha sostenido que no comparten el análisis del CGE, que ve vulneración de derechos como el de la propiedad privada, y cree que "no se ha entendido" que la propuesta no limita la adquisición sino el destino de la vivienda.

"Ahora abordaremos los siguientes pasos con el Sindicat de Llogateres y los grupos que creen que es necesario limitar la compra especulativa en nuestro país para frenar la concentración en pocas manos de un derecho básico como es la vivienda", ha concluido.