Los Comuns reivindican en Aiguamúrcia (Tarragona) que los derechos no "dependan del código postal"

Jornada de trabajo de los Comuns en Aiguamúrcia (Tarragona) - COMUNS

TARRAGONA 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los Comuns han celebrado este sábado en Aiguamúrcia (Tarragona) una jornada de trabajo bajo el título 'Equitat, Ecologisme i Municipalisme' que ha servido para compartir experiencias, identificar retos y reivindicar que los derechos, los servicios públicos y las oportunidades de la ciudadanía no "dependan del código postal".

En la jornada han tomado la palabra el portavoz de los Comuns en el Parlament, David Cid; la teniente de alcalde de Aiguamúrcia, Isabel Santiago; la coordinadora de Movem Terres de l'Ebre, Eva Amposta y el miembro del Consejo científico para la Agroecología de la Comisión Europea, Enric Tello, entre otros, ha informado el partido en un comunicado.

Los Comuns han expuesto que la cohesión territorial es "una cuestión de justicia social y democrática" y la cita también ha servido para que Cid presente la proposición de Ley del Derecho a la Equidad Territorial impulsada por la formación, que ha sido registrada en el Parlament: "La igualdad de oportunidades no puede acabar allí donde acaba una gran ciudad", ha defendido Cid.