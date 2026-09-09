Los Comuns reivindican la diversidad y el catalanismo popular frente a discursos de odio

El diputado en el Congreso y candidato a la alcaldía de Barcelona, Gerardo Pisarello; la presidenta de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach; y la portavoz en Badalona y candidata a la alcaldía, Aïda Llauradó, en un acto por la Diada - EUROPA PRESS

Albiach critica la utilización de los inmigrantes como "misiles" en contra del Gobierno

BADALONA (BARCELONA), 9 (EUROPA PRESS)

La presidenta de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha reivindicado la diversidad de Catalunya y el catalanismo popular ante los discursos de odio y racistas del "bloque reaccionario de la extrema derecha" que, ha dicho, representan dos formaciones políticas, en referencia implícita a Vox y AC.

Lo ha hecho en un acto en el Teatre Zorrilla de Badalona (Barcelona) con motivo de la Diada de Catalunya este miércoles junto al diputado en el Congreso y candidato a la alcaldía de Barcelona, Gerardo Pisarello, y a la portavoz en Badalona y candidata a la alcaldía en el municipio, Aïda Llauradó.

Albiach ha recetado que garantizar derechos y ofrecer certezas ante la precariedad es "la manera de hacer frente y evitar que se propaguen todavía más los discursos de odio" que se aprovechan, ha dicho, de quienes ven cambios sociales rápidos y repentinos.

"Si el alquiler está caro, ¿de quién es la culpa? Del migrante. Si hay precariedad, ¿de quién es la culpa? Del migrante. Si los servicios públicos están tensionados, ¿de quién es la culpa? Del migrante. Desplazan la atención desde arriba hacia el de al lado o abajo", ha criticado.

También ha reivindicado el lema 'Som un sol poble' tras la ola migratoria hacia Catalunya de los años 50, y ha asegurado que "una nueva Catalunya está en construcción, una Catalunya que tiene nombres diversos, acentos de todos sitios, colores de piel del mundo entero".

"A los Comuns siempre nos encontrarán levantando una alternativa auténtica, real y honesta basada en los derechos humanos ante todos aquellos que lo que quieren es que nos enfrentemos por el origen", ha añadido.

ATAQUES AL "ÚLTIMO REDUCTO" PROGRESISTA

Albiach ha acusado a Marruecos, Israel y Estados Unidos de utilizar la desesperación de las personas que huyen de la guerra y de la miseria como "misiles en contra del último reducto, del último Gobierno progresista de toda Europa".

También ha cargado contra el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, por su posición respecto a Ceuta: "Nos indigna y nos repugna el cinismo de Feijóo que aboca a Ceuta al colapso impidiendo que las comunidades puedan acoger a niños solo para desgastar al Gobierno".

Y ha criticado que fuerzas democráticas "compran estos marcos y estos relatos" cuando rechazan acoger a menores procedentes de Ceuta como hacen, ha dicho, la portavoz de Junts, Míriam Mogueras, y algunas voces dentro de ERC.

ACTUAR ANTE LA "OFENSIVA REACCIONARIA"

En la misma línea, Pisarello ha señalado "la ofensiva reaccionaria" de los grandes capitales, y ha instado a la autoorganización de las clases populares trabajadoras catalanas.

"Para derrotar a la ultraderecha se necesita fuerza. Se necesitan ideas, pero se necesita fuerza también. Y eso solo se ha conseguido con la lucha contra la extrema derecha con la autoorganización popular, con valentía institucional y con un programa de reparto de la riqueza", ha agregado.

Así, ha afirmado que una de las tareas pendientes en la izquierda para la Diada de este año es la movilización para promover un proyecto esperanzador ante "las políticas reaccionarias de ultraderecha".

"Llegamos a la Diada en una situación de auténtica emergencia social, de emergencia ambiental y de emergencia nacional. No quiero decirlo con alarmismo, pero sí con un cierto sentido de urgencia", ha sostenido.

Y ha zanjado: "Quien amenaza nuestra identidad y viabilidad como pueblo es la precariedad laboral y es la obscena concentración de la riqueza en pocas manos".

ALBIOL Y EL "ODIO"

Por su parte, Llauradó ha cargado contra el alcalde de Badalona, el popular Xavier García Albiol, por decir, según ella, que con Ceuta desbordada, "no se cuente con él para acoger absolutamente a nadie, ni a las niñas solas desamparadas".

"La semana pasada se plantó en la plaza de la Vila haciendo una concentración, aquella neutral a favor de Ceuta según él, a grito de 'Pedro Sánchez hijo de pe'. Esto es lo que hace este alcalde. Eso sí, que lo hagan los otros mientras él mira sonriendo, porque es un experto en manipulación", ha agregado.

Ha erigido al proyecto de los Comuns ante "los que atizan el odio", y ha asegurado que se presenta a la alcaldía de Badalona con la convicción de que otra Badalona es posible.

"Nosotros defendemos derechos mientras otros defienden privilegios. Y lo tenemos claro, somos feministas, somos antiracistas y somos antifascistas. Y si tener humanidad es un acto revolucionario, que viva la revolución", ha concluido

En el acto también estaba prevista la participación del portavoz de los Comuns y ministro de Cultura, Ernest Urtasun, quien finalmente no ha podido acudir por causas meteorológicas que han afectado a su vuelo a Barcelona.

Sí que han acudido al acto, que ha finalizado con el canto de 'Els segadors', otros dirigentes como la coordinadora de los Comuns y portavoz en el Ayuntamiento de Barcelona, Gemma Tarafa, y el portavoz en el Parlament, David Cid, entre otros.