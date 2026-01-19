Los Comuns ven "imprescindible" para los Presupuestos renovar el convenio de pobreza energética

Archivo - La líder de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ofrece una rueda de prensa tras reunirse con el presidente de la Generalitat por el acuerdo de financiación, a 9 de enero de 2026, en Barcelona, Cataluña (España). - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha situado como "condición imprescindible" la renovación del convenio sobre la pobreza para personas vulnerables que caducó la semana pasada para que los Comuns den apoyo a un eventual proyecto de Presupuestos de la Generalitat.

Lo ha dicho este lunes en una entrevista en El País recogida por Europa Press, en que ha acusado a la Generalitat de ir tarde: "El convenio caducaba y no ha previsto poner en marcha los contadores sociales, no ha creado el fondo de solidaridad y no ha dado ninguna alternativa".

El Govern y los Comuns debían reunirse este lunes para hacer seguimiento de los acuerdos entre ambos para los suplementos de crédito de 2025, paso previo para negociar las nuevas cuentas, pero la reunión se ha aplazado para finales de esta semana, previsiblemente, por el accidente ferroviario en Córdoba.

En esta reunión, ha explicado Albiach en la entrevista, los Comuns quieren comprobar "en qué se han traducido" los 10 millones de euros que acordaron destinar a salud mental, y en qué se ha concretado el refuerzo de clases de catalán, matemáticas e inglés en centros escolares, y la habilitación de comedores en institutos de máxima complejidad.

La dirigente ha dicho que es factible que los Presupuestos se hayan aprobado este primer trimestre, pero ha urgido al Ejecutivo a no aprobarlos en el Consell Executiu hasta haberlos acordado, y para ello, pide que aplique sanciones por incumplimientos de la ley de vivienda.