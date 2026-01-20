La concejal Carol Recio será la número 2 de Pisarello en las primarias para ser alcaldable de Barcelona

El candidato a las primarias de BComú Gerardo Pisarello en un acto este martes - EUROPA PRESS

BARCELONA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La concejal de BComú en el Ayuntamiento de Barcelona Carol Recio formará tándem con el diputado de Sumar en el Congreso y portavoz de los Comuns, Gerardo Pisarello, en las primarias de BComú para elegir alcaldable de cara a las elecciones municipales de 2027.

Lo ha anunciado el propio Pisarello en un acto celebrado este martes en el Ateneu del Clot de Barcelona, acompañado de Recio, la también concejal de BComú Jess González y la economista y activista Alicia Puig, que también formarán parte de su candidatura.

Pisarello ha asegurado que, junto a Recio, González y Puig construirá una propuesta feminista que "pueda interpelar a las mujeres de clase trabajadora, migrantes, de la cultura, la ciencia, el cooperativismo y la pequeña y mediana empresa para dejar claro que Barcelona no dará un paso atrás ante la olead reaccionaria".

