El concierto por Palestina llena el Palau Sant Jordi de Barcelona con aparición sorpresa de Rosalía

Vista general durante el Concierto-Manifiesto x Palestina en el Palau Sant Jordi, a 29 de enero de 2026, en Barcelona - Alberto Paredes - Europa Press

BARCELONA, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Concert-Manifest x Palestina ha llenado la noche de este jueves el Palau Sant Jordi de Barcelona en solidaridad con el pueblo palestino, con más de una veintena de artistas participantes en sus más de 3 horas y media de duración, y ha contado con la aparición sorpresa de Rosalía.

El concierto-manifiesto, en el que en diversos momentos el público ha coreado 'Free Palestine', se ha estructurado en seis movimientos, con un preludio a cargo del actor Eduard Fernández y el intérprete palestino Kayed Hammad, un prólogo iniciado por el entrenador catalán Josep Guardiola, tres actos y un epílogo.

Sobre un escenario que simulaba una plaza mediterránea se han ido sucediendo sin pausa las actuaciones de artistas, con Lina Makoul junto a Ana Tijoux, un enérgico Fermín Muguruza con 'Yallah Yallah Ramallah', y el grupo musical tuareg Tinariwen en el prólogo.

El primero de los actos 'El Mediterráneo' ha contado con el violín flamenco de Laura Pacios, Amaia al piano con 'Nadie podría hacerlo' --que ha llenado de móviles encendidos el Sant Jordi-- y 'Tengo un pensamiento', Salma Alhakim junto a Xavi Sarrià con 'Hayat-Vida' --con un pequeño 'castell' incluido--, y Mushka y Guillem Gisbert con su tema conjunto '1 cumbia amb el Guillem'.

La cantante palestina Zeyne ha dado inicio al segundo acto del concierto 'La historia de dos mundos', a la que ha seguido la francesa Zaho de Sagazan con 'La symphonie des éclairs', y la noruega Aurora con una canción dedicada a Palestina.

En un carrusel de actuaciones, ha aparecido por sorpresa Rosalía, con una ovacionada 'La perla', La Zowi, Bad Gyal con 'Fiebre', quien luego ha compartido escenario con Morad en 'Así soy', tras la que el artista ha interpretado solo 'Soñar'.

Clara Peya al piano, acompañada de los actores Miki Esparbé, Elisabet Casanovas y Laia Manzanares, han dado paso a Arab Barghouti, hijo de Marwan Barghouti, quien ha agradecido el apoyo al pueblo palestino, ha criticado el "genocidio" en Gaza y ha pedido la liberación de su padre.

En el acto tercero 'La fuerza de la gente', Lluís Llach, junto a Alguer Miquel y Gemma Humet, ha interpretado el clásico 'Abril 74', y el epílogo ha sido el turno para Oques Grasses con 'La gent que estimo' y cierre para Ovidi Cor Gran con 'Canción de jinete' y una interpretación coral de 'Diguem no'.

PRESENCIA POLÍTICA

El concierto ha contado con la presencia de representantes políticos como el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, la consellera de Cultura, Sònia Hernández, y el de Unión Europea y Cooperación, Jaume Duch, y la exalcaldesa Ada Colau, entre otros, ha informado la organización.

En un momento del concierto, Natalia Ahmad Abu-Sharar, de la Comunitat Palestina a Catalunya, ha agradecido el apoyo de la ciudadanía catalana al pueblo palestino y ha abogado por seguir movilizándose: "La justicia no llega sola, la construimos entre todas nosotras. La lucha palestina es una lucha compartida".

El concierto es la culminación de la campaña de movilización Act x Palestine promovida por organizaciones palestinas de derechos humanos, ayuda humanitaria y culturales, junto con una red de organizaciones europeas, y los beneficios se destinarán a espacios y proyectos culturales de Palestina.