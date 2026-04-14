Condenado a 2 años y casi 1 millón de euros de indemnización por un atropello en Tarragona

TARRAGONA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de lo Penal de Tarragona ha condenado a un hombre a 2 años de prisión y al pago de casi 1 millón de euros de indemnización como autor de un delito de lesiones por imprudencia grave por atropellar a un peatón que cruzaba correctamente la calle en el barrio de Bonavista de Tarragona el 17 de febrero de 2023 y que quedó en silla de ruedas.

En la sentencia, consultada por Europa Press, el juez le impone la privación de conducir vehículos a motor y ciclomotores durante tres años y seis meses, lo que conlleva la pérdida de vigencia del permiso, y suspende la pena privativa de libertad por periodo de dos años condicionada a que el condenado no vuelva a delinquir.

La sentencia considera que el peatón cruzaba por un paso de cebra debidamente señalizado y que el conductor, "al no mantener la atención necesaria y constante a la conducción" no reparó en él.

Por ese motivo, no realizó ninguna maniobra evasiva ni de frenada para evitar el atropello de la víctima, que fue proyectada más de 15 metros hasta caer al suelo, donde impactó con la cabeza contra el bordillo.

Como consecuencia de estos hechos, el peatón sufre secuelas que aparecen recogidas en la sentencia y que, según ha informado el despacho de abogados Vosseler en un comunicado, lo obligan a ir en silla de ruedas y le impiden reconocer a sus hijos, de 4 y 7 años.

El letrado de la firma, Álvaro Machado, representante de la acusación particular, ha subrayado que "es poco habitual" encontrarse con penas privativas de libertad en delitos de conducción imprudente y retiradas del permiso de casi cuatro años.